催生體育暨運動發展部 林宜瑾：超過半世紀的追求

行政院將成立體育暨運動發展部籌備工作小組，積極落實對該部成立的推動。民進黨立委林宜瑾今天表示，這涉及「中央行政機關組織基準法」、「行政院組織法」、「教育部組織法」、「體育暨運動發展部組織法」等修法、立法工程，她希望這些法規下個會期都可以送到立法院，推進體育暨運動發展部的成立腳步。

林宜瑾表示，成立運動相關部會並不是幾個運動愛好者短期內空想而出的願望，最早在1968年左右就有體育界人士進行倡議，1988年更在立法院留下委員會紀錄，當時「行政院組織法研修小組」被要求報告研議成立體育部的相關過程。直到近年這項倡議的滾動也不曾停止，不但陸續開了相關公聽會，並且還委託國立體育大學完成「教育部體育署組織調整可行方案評估計畫成果報告書」。

林宜瑾指出，她在2020年便將這項倡議納入立委競選政見、放上選舉公報，而且花了一整個任期為這項目標進行論述、質詢，並探求實踐方法。因為這項倡議已經成熟到能夠成為總統競選承諾，成立「體育暨運動發展部」，同時也是賴清德的8大體育政見之一。

林宜瑾說，今年元旦起，六都已全面成立專責體育事務的一級機關，經過長年評估與探討，設置中央體育相關部會，已是一項勢在必行的工作

除了須於教育層面落實對人才的培養，也要顧及運動產業發展，不提升中央體育主管機關位階，恐無法應對日新月異的產業發展趨勢，也難以掌握「運動產業發展條例」中所載的13個產業態樣。

林宜瑾表示，樂見「體育暨運動發展部」設置工作的上軌道，也期待在未來能夠成為運動員更加堅實的靠山，並且健全運動產業發展環境，最重要的是推廣全民運動風氣，讓運動不只是運動員的事，而是大家生活中的一部分。