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指若被約談很正常 柯文哲：政府效率這麼高也是很樂見

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
政治獻金案繼續擴大延燒，民眾黨主席柯文哲比昨天更早出門，一早七點就從信義路二段的住家出發前往中央黨部，受到媒體堵訪。記者林俊良／攝影
政治獻金案繼續擴大延燒，民眾黨主席柯文哲比昨天更早出門，一早七點就從信義路二段的住家出發前往中央黨部，受到媒體堵訪。記者林俊良／攝影

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報疑雲，會計師端木正、木可公司負責人李文娟約談後交保。柯文哲今天受訪時表示，如果被約談很正常，中華民國政府的效率這麼高，自己也是很樂見，每一筆支出都有憑證，是否合理可以討論，不過他還是很有信心。

台北地檢署昨天指揮調查局北機站，分頭搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及端木正事務所共7處地點，陸續約談端木正及其助理陳韋瑄、木可公司負責人李文娟及其公關會計何璦廷、柯文哲競選總部財務長李文宗、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人。

柯文哲上午7時許步出家門，面對電子媒體詢問，是否擔心會被約談，柯文哲僅說，約談很正常，這也沒什麼，不過事實真相還沒搞清楚，不要隨便給別人安罪名。端木正長期以來都在民眾黨，「用他我不覺得很奇怪」，黨部本來就有長期合作的會計師。

談及昨天寄信給民眾黨員，坦承識人不明、用人不當，身為黨主席責無旁貸，柯文哲表示，做帳還是要找會計人員、財政人員，而不是找非專業人士，「專業的事情，還是要相信專業」，先把當前的危機度過再說，「如果中華民國政府效率都這麼高，我們是很樂見啦。」

不過，時任競選總幹事黃珊珊昨天請辭中央委員，黨內陸續有人要求請辭立委職務，柯文哲則說，還需要經過內部討論，「混亂的時候，不要再添亂了」，先穩住陣腳解決事情再說，這種處分的事情，擺後面再來處理。

有關妻子陳佩琪疑似開設人頭公司，台北地檢署分他字案偵辦，柯文哲聽聞後駁斥，「那個不是人頭」，這是他的自家事，父母太疼愛小孩，還幫他設立公司，父母出錢幫小孩開公司，也不是很奇怪的事情，「我們都是醫院出身的，危機的事情都看多了。」

另外，民進黨台北市議員林延鳳昨天質疑，柯文哲競選總部在選前一周申報96萬元餐費，民眾黨解釋是兩筆款項被「誤登」成一筆。柯文哲說，記錯倒也不奇怪，偶爾會有一兩筆，但是數量太多就不行，「誤差幾萬可以接受，但是超過2000萬，這個就太烏龍了。」

柯文哲重申，自己還是很有信心，每一筆支出都有憑證，是否合理還可以討論，初步清查40萬元以上支出，昨天開始再繼續往下查，「至少到目前為止，支出都有憑證，這個沒有問題」，差額應該會超過2000萬元。

李文娟 柯文哲 民眾黨

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