【專家之眼】賴總統談宗教交流 不能隨統戰邏輯起舞

兩岸交流參與分子多元，理當有不同敘事法門，談出屬於各自的兩岸故事。然而，多數卻陷於中共賦予的統戰框架打轉，連爭論是否統戰，都恐落入分化招式。論述貧乏原因固然非只一端，但如果我們仍認為交流溝通比交惡封閉好，各方實應發掘新觀點與事證，以求打開新局。

賴總統前日拜訪廟宇，對宗教界喊話，稱中國特別喜歡透過宗教交流，免費招待台灣人去中國玩。說這幾年台灣人民到對岸接受招待，不聽對方話又不好意思，對國家安全影響很大。還說，不要人民被拐走，對岸如果要請客，大家要說不用。

上之所好，下必甚焉。內政部隔日即發關於兩岸宗教交流勿落入統戰陷阱，年輕人別被中國拐去新聞稿，表示近期疑似有團體配合中共藉由兩岸宗教交流活動，進行統戰；但同一篇新聞稿又澄清傳言有誤，還是提醒大家，如違反相關法令，將予裁罰。

兩岸交流領域那麼多，賴卻特別挑了宗教來談，顯有相當根據。這個根據至少包括多篇討論中共利用宗教開展統戰工作的學術作品。學者們透過對兩岸宗教交流活動、會訊雜誌的觀察，與對台灣宗教界人士訪談，也多少談及中共為無神論者，蓋廟搞宗教活動只是為了要協助統治，並提示相關中共統戰文件，來證明宗教與統戰的關係。

相關研究多指向媽祖。有學者發現，媽祖信仰原不在統戰工作視角中，只因台灣信仰社群積極參與大陸宗教活動，因此受到官方矚目，並透過成立宗教協會發揮對台影響力；同時也藉該會成立大會裡，時任中共全國政協主席賈慶林發的賀信，及會長為台盟中央主席兼任，來證明協會在共黨統戰工作的角色定位。

民進黨中國事務部6月更舉行「中國對台介選與統戰滲透」座談會，進一步具體指稱，中國藉由媽祖宮廟、里長等對地方統戰，透過滴水穿石方式慢慢改變部分宮廟立場，確實達到影響民眾投票行為的「介選」效果。也藉由分析研究者視為親中政黨的國民黨得票率資料，用最淺顯的數據來概括，就是「1間廟約影響925票」，並指「看似沒有很多，但累積起來就能在選舉中發揮關鍵影響」。

相關事項在學術部分，少有多元爭鳴之聲。至於被點名的單位團體，是怎麼回的呢？在場宗教界人士以掌聲應之；地主事後澄清，宗教可增加人民信仰，神佛可保佑兩岸和平，兩邊宗教團體互相接受招待，交流就是如此，台灣人對自己有信心，有自己想法；媒體則報導親綠宮廟主委說法：當地宮廟主委大部分是民進黨背景，不會因宗教交流就親中，信仰不應跟政治混為一談。

藍營則與宗教團體舉行記者會，呼籲政府不應扣神明紅帽，更不該插手單純的兩岸宗教交流，反而要透過兩岸共同信仰為聯繫樞紐，帶來和平。有名嘴批評，其實兩岸在共同信仰上，都是台灣這邊比較主動。當年是台灣的媽祖廟主動突破台灣自己的政治攔阻，並發願修繕祖廟。若(該指控)一定要冠上政治目的，這是侵害基本人權的宗教迫害。中共國台辦倒是出乎意料地說：民進黨當局誣稱媽祖等民間信仰是統戰工具，是對兩岸宗教界的極大不尊重，也是對媽祖等民間信仰的褻瀆。

上述對比，可以反思兩點：一、雙方看似在對話，但是否在一個頻道上？見仁見智。綠營主攻安全議題，非綠各方應有很多理據可以正面反駁。比方說，就算是統戰，難道就不來往了嗎？剛送返的金門軍人釣客，滯大陸3個月胖8公斤，還是藍營立委帶回的，如果比照國安局副局長之前稱金門失聯上兵人在大陸手上，不能排除淪為中共統戰工具可能；還有評論說中國可能藉翻船案，製造我方內部矛盾，即為典型統戰分化手法。那誰能解決金門軍人釣客案？

雖然媽祖廟被與統戰連繫在一起，卻極少有成果研究，因為在兩岸經濟社會交流熱絡前提下，長期趨勢是台人政治認同背離一中。既如此，這次由總統大談無根據的「不聽對方話又不好意思」，再加上官署出面威嚇，就屬於廉價的政治操作了；至於有人推估出的具體數據，連執政黨有司法工具在手，都不敢拿來用。統戰效果不彰卻一直抹紅，難怪會有人說綠營是在幫中共分化台灣。

二、兩岸交流明明有多元參與，卻一起陷入統戰的敘事框架。不能形成觀點紛呈，理由頗多，在此限於篇幅，只能說相信絕大多數學者有求真求實精神，建議中共多營造台灣學者到大陸安心做研究的環境。近年大陸新修國安法，與對包括某些台灣教授入出境時的「關心」，現在做田野調查的研究者，已經不像以前那麼多了。相對於既有研究成果，其實還需要更多聲音出來。中共應該要謹慎規範各部門對台學者手段。

最近中共國台辦一方面不厭其煩地解釋懲獨法令文件，只為對付極少數涉獨頑固分子，還引統計資料說，今年1至6月，台胞來大陸同比增長103.2%；但另方面卻有其他部門宣稱連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件。這對人民傳達了複雜訊息。讓學者根據事實提出見解，比台辦一家之言更有助於兩岸互相了解。

本文從兩岸宗教交流談起，也問難學界關於統戰的單調敘事。對兩岸交流親身參與的田野調查資料越少，或許越容易受限於官方敘事，讓人忽略了多元社會的生命力與歧異性格。即便中國大陸社會，面對政府也是上有政策，下有對策。如果我們僅視龐然大陸為鐵板一塊，那就只能扈從大國搞兩極對抗了。