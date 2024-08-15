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柯文哲政治獻金風波 端木正「覓保無著」改100萬、李文娟150萬交保

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柯文哲政治獻金風波 端木正「覓保無著」改100萬、李文娟150萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
端木正（中）覓保無著，檢察官降保為100萬元，已於上午6時35分辦理保釋。記者張宏業／攝影
端木正（中）覓保無著，檢察官降保為100萬元，已於上午6時35分辦理保釋。記者張宏業／攝影

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風波，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書罪命會計師端木正200萬元交保、木可公關負責人李文娟150萬元交保、兩人均限制出境出海、接受科技監控。而端木正覓保無著，檢察官降保為100萬元，已於上午6時35分辦理保釋。端木正、李文娟今晨都已交保，快步離開。

由於端木正湊不出200萬元保金，檢方改降保100萬元，端木正離開時被大批媒體包圍，面對媒體追問是否委屈，他神情凝重，不發一語。李文娟則是以手遮掩離開。

端木正（中）覓保無著，檢察官降保為100萬元，已於上午6時35分辦理保釋。記者張宏業／攝影
端木正（中）覓保無著，檢察官降保為100萬元，已於上午6時35分辦理保釋。記者張宏業／攝影

柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所共7處地點，約談端木正、助理陳韋瑄、木可公關負責人李文娟，木可公關會計何璦廷、柯競總財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書罪命端木正200萬元交保、李文娟150萬元交保、兩人均限制出境出海、接受科技監控，何璦廷50萬元交保。

科技監控部分，由檢方提供手機，端木正、李文娟須每日定時跟監控中心聯繫。

李文娟（前）今晨交保，模樣相當狼狽，快步離開。記者張宏業／攝影
李文娟（前）今晨交保，模樣相當狼狽，快步離開。記者張宏業／攝影
李文娟（前）今晨交保，快步離開。記者張宏業／攝影
李文娟（前）今晨交保，快步離開。記者張宏業／攝影

偽造文書 政治獻金 李文娟 李文宗 柯文哲 端木正

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