藍委籲政府買奧運轉播權

巴黎奧運落幕，台灣觀看奧運轉播須付費，不利全民觀看賽事，引發議論。國民黨立委葉元之昨與學者呼籲，希望下次奧運，政府可仿照其他國家買下轉播權，與各平台合作，組成「奧運轉播國家隊」。教育部次長張廖萬堅及體育署昨均表示，這當然可以討論。

本次奧運轉播權利金達五億元，令業者只敢遠觀。葉元之喊話政府，這五億元應當作投資，例如香港、日本等連續很多屆都是國家出錢把轉播權買下，發現回收效益較高。台灣也有發行運彩，運彩公司貢獻給運動發展基金超過四百億元，從運動發展基金拿五億元出來買轉播權，回饋更多。

文化大學新聞系教授莊伯仲提解方，籲政府要做更多，新加坡、香港、中國大陸等地可免費收看，前提是靠廣告和電子商務來補。

莊伯仲表示，業界要更團結，單獨一家競標壓力太大，最好是合組聯盟，由一家業者出面競標，假設轉播權利金五億元，政府補助二億五千萬元，能夠找到十家同業，由一家業者出面去競標，各家分攤成本僅二千五百萬元，更多家又更便宜，可按照轉播賽事的熱門程度跟轉播時段的分配多寡，來決定攤派的金額。

台藝大廣電系教授賴祥蔚肯定愛爾達願意賠錢轉播奧運賽事，但也問愛爾達拿到轉播後，再轉播是否有做到公開透明以及公平。

對於葉元之等人倡議，張廖萬堅表示，有關奧運轉播權，各界有很多聲音，包括是否要由政府花近五億元買下轉播權，分包給各轉播平台與電視台，這當然能討論，現行制度已行之多年，會多聽各界意見，再來討論。

體育署昨聲明表示，政府現行作法是考量兼顧民眾收視權益及產業發展，在有限資源下，提供適度獎助給取得重大國際運動賽事轉播權的合法公司、法人及團體，讓台灣民眾皆能收視這類賽事。