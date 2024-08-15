京華城案／反對放寬容積率 宋楚瑜女兒說明

台北地檢署偵辦京華城容積獎勵疑涉公務員圖利、瀆職案，相繼傳喚北市前副市長彭振聲及都計委員陳春銅、陳明吉等人後，昨天再傳喚包括親民黨主席宋楚瑜女兒宋鎮邁等六名都計委員作證，訊後均請回。據了解，政風及檢調單位從四月就開始陸續約談北市都發局相關官員，人次恐達卅人，官員大多稱「市府交辦」。

據指出，檢調昨已傳喚反對放寬容積率的宋鎮邁等都計委員說明，顯示全案已逐步收攏，最後會傳喚柯文哲釐清他在決議過程扮演的角色，是否只是「轉交」陳情案而已。台北市長蔣萬安表示，一切尊重檢調調查、毋枉毋縱，他知道監察院已經要來釐清相關事實，就是一切把事實說清楚，還原真相。

台北市議會京華城專案小組召集人游淑慧說，柯在京華城案，疑似「關鍵影響力」有三次公文紀錄，一次交辦單、兩分公文親自裁示，一是同意都市更新獎勵，一次是公展，都有時間與地點。彭振聲原定下周一接受議會專案小組約詢，但已請假，將改期再出席，「調查報告希望九月出爐」。

根據都市計畫法，都市計畫送委員會審議前，應於市府公開展覽卅天及舉行說明會，一般公展案簽核流程都由副市長決行，京華城案卻是市長親簽。民進黨質疑，北市前市長柯文哲在京華城容積獎勵決議過程扮關鍵角色，呼籲要負起責任說明清楚，不要一再逃避閃躲。

民進黨發言人吳崢表示，柯文哲在台北市長任內，創下史無前例、讓不具都更資格的改建案，取得百分之八四○容積率，甚至違法自行創設容積獎勵，送給威京集團超過五千坪的樓地板，很明顯已涉嫌圖利；前副市長彭振聲聲稱是出自於最高行政首長的裁量權，亦即指示是完全來自於柯文哲，如今彭振聲因涉嫌重大被限制出境、出海、住居，柯文哲如何置身於外？

民眾黨發言人吳怡萱反駁，民進黨再次用非常多捕風捉影方式影射柯文哲可能有罪，民眾黨沒辦法接受。她批評綠營看報紙編故事，重新把所有會議紀錄、專家小組等審議過程拿出後再次反芻，以編劇方式寫連續劇。