國防部支援拍攝「零日攻擊」 藍委質疑

台劇「零日攻擊」以假想共軍武統台灣、兩岸戰火一觸即發為背景，尤其該劇標榜獲得國防部支援，引起各界及外媒關切。國防部表示，支援「零日攻擊」正片拍攝已完成審查，正由陸軍司令部及憲兵指揮部協助拍攝。國防部發言人孫立方強調，軍方對該劇沒評論，支援作業是依據文化部審核，經核定後在不影響部隊演訓的前提下支援拍攝。

「零日攻擊」前導影片公布後，其軍事劇情設定及意識形態引發各界爭論；由於該劇獲得文化部大筆資金補助及國防部支援，也引發在野立委關切。

孫立方表示，這部戲劇的前導片在製作時通過文化部審核符合特定條件，國防部依照作業規定審核，符合相關要件，因此在前導片拍攝時提供相當程度支援，後續影片拍攝時，國防部也會提供設備的支援。

國防部方面說明，「零日攻擊」獲文化部補助拍攝，前導片拍攝是依據國防部「支援國內外影音製作業者及新聞媒體採訪拍攝審核管理作業規定」，由文化部審轉支援拍攝工作。國防部指出，前導片是在去年由各支援單位及業管聯參完成支援項量評估，經核定在不影響部隊演訓任務前提下支援拍攝。

國民黨立委洪孟楷指出，應釐清這是政府宣傳片還是民間商業片？如動用國軍國家資源，卻是民間業者拍影集，那是否所有民間拍片都可向國防部申請合作？他質疑，外界可能認為可利用「政治正確」的機會申領政府補助，未來還可有票房收入，這樣的協助，真沒問題嗎？文化部、國防部應說清楚。