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柯建銘缺席朝野協商 韓國瑜：像酸辣湯少了胡椒

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商，討論考試委員及 NCC委員人事同意權案如何處理事宜，國民黨團總召傅崐萁（右）與民進黨團總召柯建銘（左）罕見同時缺席。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商，討論考試委員及 NCC委員人事同意權案如何處理事宜，國民黨團總召傅崐萁（右）與民進黨團總召柯建銘（左）罕見同時缺席。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜昨天邀集朝野協商是否召開臨時會，但國民黨團總召傅崐萁因母逝服喪中，民進黨團總召柯建銘則因身體不適請假，罕見出現藍綠黨團總召都缺席。韓國瑜會中特別點名，這是柯建銘卅年來第一次缺席朝野協商，特別懷念，感覺就像「酸辣湯少了胡椒」。

柯建銘雖人未到場，韓國瑜仍多次提及。韓說，想必柯建銘會守在電視機前觀看直播，內心一定非常著急。

據了解，柯建銘長年膝蓋不適，去年選戰期間進行膝關節置換手術，術後依舊堅持親自主持黨團會議等，並未缺席立院議程及黨團運作。幕僚透露，柯建銘近期疼痛情況加劇影響行動，已請醫生診斷進行治療，感謝外界關心。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，柯建銘直到前天晚上還是希望能親自出席協商，但昨天早上仍感覺身體不適，這是柯建銘參加近千場協商以來，第一次請假。

傅崐萁 吳思瑤 柯建銘 民進黨 膝關節 韓國瑜

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