臨時會沒共識 韓國瑜突提國情報告

針對如何處理考試委員、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員人事同意權案，立法院長韓國瑜昨邀集朝野協商，民進黨團主張召開臨時會處理人事同意權案，國民黨團認為該依法連署後提出，民眾黨團則提議盡早開議審查，未能達成共識。在散會前，韓國瑜突然表示，針對總統赴立法院國情報告，請各黨團溝通後再處理。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，五月十六日朝野黨團達成共識，同意臨時會再處理人事同意權案；人事同意權進入審查不代表一定要行使同意，透過審查程序，立委可以對被提名人資格、理念有進一步了解，審查後再行使同意權投票，不是單方面同意或放水。

國民黨團書記長洪孟楷則表示，在野黨不可能幫執政黨人事背書，因此不會主動召集；依法規定，立法院要召開臨時會，必須遇到重大事件發生或四分之一委員以上連署要求，民進黨團若想要開臨時會，請依規定連署後提出。

洪孟楷強調，國民黨團主張人事同意權要嚴格審查把關，只要有開會排入議程一定會審查，審查後若認為不符合標準，不同意人事案也是委員的權益，請執政黨不要扣上「延宕人事同意權審議，導致機關空轉，影響人民權益受損」的帽子。

民眾黨團總召黃國昌表態，民眾黨團反對舉行臨時會處理兩項人事同意權案，可以下會期盡早開議，只要朝野有共識，最快九月六日就能開議，早點開議早點工作，除了人事同意權案，還有很多議案需要處理。

歷經約一小時討論，眼看朝野無法達成共識，韓國瑜最後裁示，各黨團對於召開臨時會有不同意見，請各黨團依法提出後再進行處理。

韓國瑜隨後表示，本會期最後一次院會通過總統國情報告相關決議，相關邀請時程尚未明確，請各黨團溝通後再辦理後續事宜。

對於協商結果，吳思瑤指出，用臨時會處理人事同意權，不要造成其他機關乃至於憲政機關的空轉，這是立法院法定職責，不分黨派都應該履行立委法定義務，這也是憲法忠誠義務；民進黨團立場非常清楚，希望盡速召開臨時會，應再次透過朝野協商來讓韓國瑜定奪，到底如何為兩項人事同意權解套。

至於韓國瑜裁示各黨團溝通國情報告後再處理，吳思瑤驚訝表示，昨天協商主題及討論過程完全沒有提到國情報告，民進黨團關心的是國家考試會不會開天窗，國民黨關心的是要總統到立院報告，呼籲院長應該議事中立。

國考受影響？試院討論因應

民進黨立法院黨團提議就考試委員人事案、ＮＣＣ委員人事案召開臨時會，但朝野協商昨無共識。本屆考試委員任期至八月卅一日，下屆考試委員人事案遲遲未過，引發國考恐受影響的爭議。考試院秘書長劉建忻昨天說，考委若沒到任，確實會使須經院會決議的法定程序受影響，接下來三次院會將討論因應，以降低衝擊。