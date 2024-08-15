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陸宗教信徒來台 前兩季僅64人次

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
據統計，今年上半年以「宗教教義研修」名義來台的大陸人士僅有64人次，遠低於疫情前一年的859人次。圖為拜拜示意圖。圖／ingimage
據統計，今年上半年以「宗教教義研修」名義來台的大陸人士僅有64人次，遠低於疫情前一年的859人次。圖為拜拜示意圖。圖／ingimage

行政院長卓榮泰接受媒體專訪時，就兩岸議題指出「希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而不是軍機、軍艦跟統戰人士」，當中罕見提到宗教信徒，引人注目。不過據統計，今年上半年以「宗教教義研修」名義來台的大陸人士僅有六十四人次，遠低於疫情前一年的八五九人次，且目前仍採「專案申請」模式，由政府嚴加審理。

內政部十三日甫於官網指出「政府一向支持兩岸宗教交流」，疫情後至今宗教團體邀請大陸人士來台從事宗教交流專案申請有七十三件，扣除不予許可、補件後未再送件等，實際許可卅五件，許可率為四成八，計許可五六八名大陸宗教人士來台。

不過，根據陸委會官網最新的兩岸文教統計，今年前兩季以「宗教教義研修」名義入境台灣的大陸人士僅有六十四人次。

賴總統近日到台灣道教總廟無極三清總道院參香時，曾喊話全國宮廟代表指出不要被「拐」走，對岸若要請客不要被招待，不然影響「國家安全」；他更說大陸現在蓋廟是為了要統治，「共產主義是無神論，民主國家才有宗教信仰，這很清楚」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑六月廿日曾指出，「不只是媽祖，包括保生大帝、關帝爺、神農大帝，都是中共近年對台統戰的工具」，他強調對於正常交流活動政府是完全支持，如果牽涉不太正常交流，我方對這些活動，將密切注意。

疫情 陸委會

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