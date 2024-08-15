新聞眼／投票日「提前作業」 罷樑中央在急什麼？

中選會在二階連署人查對階段時，就以上級「指導視察」，要求基隆市選委會把法定40天縮短為30天，如今又在尚未正式開委員會宣布成案前，就傳出已擇定投票日，挨批「橫柴入灶」。當年韓國瑜罷免案，委員會在審查通過罷免案當天才公布投票日，對照兩案時間點，謝國樑案中央是在急什麼？

罷免查對工作一開始就出現中央與地方角力，最後地方分兩階段處理，先在30天期限最後一天8月7日初報，昨晚再報最終結果，看得出地方向中央較勁，爭取到時間。但中選會也不是省油的燈，提早傳出投票日訊息，頗有中央「我說了算」的意味。

對照當年的韓國瑜罷免案，就可看得出中選會「提前作業」。中選會在2020年4月17日舉行委員會議，審查通過高雄市長韓國瑜罷免案，當天透過新聞稿表示，委員會當日決議罷免案投票日期在6月6日，也討論通過罷免案工作進行程序表等。

謝國樑罷免案尚未正式成案，如今時程卻未審先定，徒落人口實，中選會有無配合綠營操作，此地無銀三百兩。中選會如同橫柴入灶之舉，真有這麼急？

政壇人士分析，綠營急著罷免案投票，就是要打鐵趁熱，藍營則希望拉長時間冷靜，要重整旗鼓穩住基本盤，不要落入民進黨選輸想重選的套路。

這場罷樑發起人為公民團體「山海公民拆樑行動」，連署起因是因東岸商場爭議爆發對市政的不滿，但基隆市政府官司已「三連勝」，公民團體未來策略勢將強化宣講罷免正當性。

民進黨基隆市黨部也表明，若成案，未來會提供必要協助及合作，希望公民團體心想事成。藍白合對決綠營、公民團體的態勢明朗，基隆在大罷免時代開出第一槍。