謝國樑罷免案成案？ 明天審定

基隆市長謝國樑罷免案本月7日完成初步查對後，基隆市選委會昨晚再開委員會，針對剩餘1441份查詢單進行綜合判定，已將結果函報中選會，正式完成二階段4萬3138連署人全部查對工作，僅5人不合格。中選會16日將審定是否通過成案。

外傳投票日在10月5日謝國樑49歲生日當天，謝昨回應會尊重配合，但批評罷免無正當性，被拿來當成重新選舉的手段。拆樑團體則指市長說法自欺欺人。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，選委會昨晚針對1441份查詢單收回情況判定合格與否，判定結果會議紀錄已函報中選會，有關投票日等後續時程，依中選會公文為主，目前都尚未接獲通知及接獲公文。

傳出中選會擬將罷免投票日訂在10月5日，中選會則指8月16日將審定連署結果，屆時就會對外說明。

謝國樑昨回應，太太看到生日當天可能投票的新聞後，心情比較低落，可能壓力比較大一點。

東岸商場爭議是公民團體發起罷免案主要理由，但東岸商場爭議的官司，基隆市府已3連勝，謝國樑批罷免並無正當性，罷免已被拿來利用做為重新選舉手段，只要輸的一方，透過罷免就可重新選一次，不選白不選。