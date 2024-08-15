吳志中：盧沙野每次粗魯發言 都成法國人挺台力量

中央社／ 台北14日電
駐法代表吳志中即將卸任歸國，接任外交部政務次長。中央社
駐法代表吳志中即將卸任歸國，接任外交部政務次長。中央社

駐法代表吳志中即將卸任返國接任外交部政務次長，他今天透過視訊上民進黨「老闆叫我開直播」節目時打趣說，「（中國駐法國大使）盧沙野是我在這邊最好的朋友」，因為盧沙野每1次粗魯的發言，都變成更多法國人支持台灣的力量。

民進黨晚間發布新聞稿表示，「老闆叫我開直播」節目今天由發言人韓瑩主持，來賓為吳志中與行政院副發言人謝子涵。

談到奧運幕後工作，吳志中表示，在選手後勤方面，此次努力超過半年以上爭取到專屬台灣隊的訓練中心，史無前例讓選手訓練不用排隊，連美國籃球夢幻隊也來使用。

膳食方面，他指出，有6到8名廚師每天開伙，提供選手台灣的家鄉味，還準備了移動式冷氣，種種準備讓選手身心狀態都能達到最完美、最頂尖，替台灣爭取榮耀，因此他很以體育署、台灣奧會及駐法代表處為傲。

吳志中提到，除了體育賽事，這屆文化奧運只有14個國家受邀，不是有錢就辦得到，顯見台法雙方有非常好的雙邊關係。

他也補充，近期法國有7次文化藝術節慶以台灣當作主題國，這是以往幾乎不曾發生的。在文化奧運期間，湧進台灣館的人潮超出預期，更因此加碼緊急空運1萬隻台灣品牌冰棒送到會場提供給外國朋友，真的是整個巴黎都在關注台灣。

身為外交官在第1線面對中國戰狼外交，吳志中打趣說，「盧沙野是我在這邊最好的朋友」，因為盧沙野每1次粗魯的發言，都變成更多法國人支持台灣的力量。

他指出，盧沙野採戰狼外交，這種不斷批評、霸道侵略性的方式不會獲得國際支持，反而6年來台灣的自由民主和平、對世界的貢獻，又是和善斯文的國家，不斷被國際看見，被世界支持。如果有機會和盧沙野辯論，他有信心能夠獲勝，「因為台灣 NumberOne」。

節目中提到拳擊選手林郁婷遇到的不公平對待，謝子涵表示，去年2023年世錦賽銅牌遭到取消後，當時體育署就與林郁婷及教練達成共識，以後對外的回應會以不干擾選手為原則，但會當選手最強的後盾。

謝子涵說，行政院長卓榮泰宣布要恢復林郁婷在去年因為國際拳擊總會（IBA）不當認定遭取消名次，而未能獲得的國光獎章及獎金，給予選手最大的支持。

謝子涵指出，政府持續支持體育運動，明天行政院將宣布籌組體育暨運動發展部，推展全民運動，希望選手可以用體育壯大台灣。

最後，謝子涵也邀請民眾參加奧運英雄遊行，16日下午3時從總統府出發，大家也可以到總統賴清德的臉書下載列印相關的手舉牌，給這些奧運英雄鼓勵與加油。

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