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拋組奧運轉播國家隊被綠委反嗆 葉元之：劃錯重點

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葉元之（中）今天與台藝大廣電系教授賴祥蔚（左）、文化大學新聞系教授莊伯仲（右）舉行記者會，呼籲政府出資帶頭轉播奧運，讓全民都能看到奧運賽事，不僅提升國人運動風氣，也能促進台灣的觀光及消費。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委葉元之（中）今天與台藝大廣電系教授賴祥蔚（左）、文化大學新聞系教授莊伯仲（右）舉行記者會，呼籲政府出資帶頭轉播奧運，讓全民都能看到奧運賽事，不僅提升國人運動風氣，也能促進台灣的觀光及消費。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委葉元之今早舉行記者會，拋出下次奧運組成「轉播國家隊」，遭民進黨立委洪申翰發文反嗆，要葉別鬧了、看奧運就是要使用者付費。葉元之今晚再於臉書發文，回應洪申翰只在乎特定業者的利益。

葉元之說，許多民眾抱怨這次都看不到奧運轉播，今早他和賴祥蔚、莊伯仲兩位傳播學者舉行記者會，呼籲政府在下次奧運負起責任，組「奧運轉播國家隊」，由政府出資取得轉播權利，再和各媒體平台合作，讓國人可以隨心所欲收看各項奧運賽事，一起幫奧運選手加油。

葉元之表示，沒想到洪申翰卻幫特地業者講話，叫他「別鬧了」，說看奧運就要「使用者付費」，言下之意好像是說，下屆奧運還是要由這家業者轉播，想看奧運的，就去付錢訂閱這家廠商。

葉元之強調，他要回洪申翰一句，「別亂了！請傾聽民意！」作為民意代表，他在乎的是「全民利益」，綠委陳冠廷也有類似主張，洪申翰卻只在乎特定業者的利益。

葉元之指出，在今天的記者會上，包括他及學者都很肯定這個業者，因為業者做了政府應該做的事，負起轉播責任，而政府補助8000萬。不過，大部分的人還是看不到轉播。

針對洪申翰稱「由政府出資買下轉播權，用的還是全民的錢」，葉元之表示，他提的作法是「投資概念」，由運動彩券盈餘出資，因為運彩公司已貢獻400億給「運動發展基金」，撥5億取得奧運轉播權，也可刺激運動彩券買氣，又可增加盈餘，還能刺激運動風氣，帶動消費與觀光。

葉元之說，光是一部電視劇「零日攻擊」，政府就投資補助一億多，難道奧運轉播的收看者會比電視劇少？

葉元之提到，奧運轉播問題，非常多學者都已指出，無法完全訴求使用者付費。同時不管日本、新加坡、香港都有前例可循，都是靠政府把轉播權買下來再合理分配。

葉元之總結，更何況國際奧會授權轉播時就強調，一定要符合賽事精神，同時向全民推廣奧運，以避免賽事轉播被壟斷。因此民眾能夠及時收看奧運賽事是首先要關注的焦點，洪申翰完全劃錯了重點。

奧運 洪申翰 葉元之

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