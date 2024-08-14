認為「兩岸善意門已開」卓榮泰盼「3類人」能來而非軍機軍艦

兩岸關係持續緊繃，行政院長卓榮泰今天接受中央社專訪時指出，政府對學位生來台就學、陸生納保等都展現善意，友善的門已經打開了，但希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而非軍機、軍艦跟統戰人士。他說，只要陸客能來，台灣也願意讓團客過去，兩岸仍能積極互動。

賴清德總統520就職演說被認為是發表「新兩國論」，緊接著大陸國務院宣布台灣134項產品遭中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」 （ECFA）協定稅率、赴大陸禁團令6月生效，並接連遇上北京發布懲治台獨分子意見、澎湖漁船「大進滿88號」等事件，兩岸關係降到冰點。

針對兩岸議題，卓榮泰指出，兩岸要用和平發展來平衡窮兵黷武，各國對賴總統520講話的評價都不錯，只有中國做出很多批判，又宣布懲治台獨22條意見，造成在大陸經商旅遊來往的人，隨時陷入不安，因此政府才會提出一些警告，希望減少非必要的大陸旅遊。

他強調，這絕對不是台灣表示任何惡意，因為一旦有民眾在大陸受到不平等待遇或人身侵害，該去設法協助的還是政府。

「我們友善的門已經打開得很大。」卓指出，目前也沒有禁團令，台灣已組成的團客還是可以去中國，只是要小心而已；即使在這情況底下，中國方面來台灣的團客，一個也沒有，最近才開始有馬祖的踩線團，但政府還是歡迎，希望從踩線開始，將來觀光能進到台灣。

卓榮泰強調，政府沒有展現任何的拒絕或惡意，反倒是對岸用政治語言或政治架構「放在我們頭上」，政府是告訴人民自己要小心謹慎，但應該要開放的態度，還是展現出來了。

他認為，未來若對岸的踩線團過來，大家都互動良好，已經在走的台灣團客繼續到當地，旅遊品質沒有受到影響，人身安全沒有受到傷害，來來回回都非常自由，也沒有任何不舒服，「我們認為只要他（陸客）能夠來，我們也願意讓我們的人（台灣團客）再繼續過去，兩岸還是可以積極互動」。

此外，在內政部分，軍公教待遇明年調升3％，恰逢最低工資審議委員會預計9月舉行，卓榮泰指出，「政府不會漏掉勞工」，賴清德已指示研議調整多少比例能讓社會安定，並符合產業財務負擔以及勞工生活需求。

針對總預算，他提到，明年社會福利預算約9000多億元，長照與社福預算皆成長；因應凱米颱風造成淹水災情，他認為過去前瞻治水計畫已經有效，但未來必須強化治水，明年治水預算共增列115億元，達551億元，不少於過去前瞻治水計畫。