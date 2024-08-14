遭民進黨卡人事⋯紀和均：盧業中完全適任民主基金會執行長

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今於網路直播節目「志聖鮮思」，邀請中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均，討論民進黨卡盧業中任民主基金會執行長一事。紀和均認為，盧業中有豐富成熟的外交與國際關係人脈，完全適任民主基金會執行長。

紀和均說，綜觀歷屆民主基金會執行長，專業都在國際關係與外交、地緣政治等政治學領域，可謂適才適所。因此以外交與國關為專業度，盧業中相當適任，尤其盧曾任中華民國國際關係學會的會長與秘書長，有相當成熟的對外關係人脈，可以運用在民主基金會上。

紀和均在法國獲得博士學位，生活7餘年。他說，法國政治體制中，參、國民議會議長也時常出訪進行國會外交，尤其是對歐盟關係，法國總統不可能不支持。不像台灣，總統會覺得立法院長做國會外交是分了他的光。在法學界有云，台灣是「公法寶庫」，什麼奇怪的事都會發生。

針對民進黨提名NCC、公視董事、監察院等獨立機關委員之爭議，紀和均表示，以法國來說，雖然總統有很大權力，但國會亦有相當大權力。例如法國的憲法委員會（即法國憲法法庭），九名任期委員分三方提名：總統、國民議會議長、參議院議長，即國會有3分之2的決定權。因此在提名上，一定要考慮在野黨之意見。

紀和均解釋，法國於2008年修改憲法第13條第5項要求總統對涉及保障人民基本權利、國家經濟或社會事務之獨立機關的提名人選，不能受到國民議會或參議院兩院中任一院常設監督委員會中5分之3國會議員反對，以此進一步擴大國會監督總統提名權的憲政權力。相較台灣，執政黨應該考量的是，提名在野黨也能接受之人選，符合最大共識，而非認為是自己的權力，就硬要提名到底。

陳學聖說，民主基金會在他當立委時成立，其目的就是作為台灣的第二外交空間。民主基金會可以讓各政黨透過自己的人脈，去創造台灣外交空間，所以根本不需要限縮。民進黨之所以卡，在於過往其執政期間，民主基金會之預算不能往大陸發展，現在綠營擔心韓、盧就任會將預算花費在大陸。民主基金會本應推廣民主，卻不敢對大陸宣傳。

何志勇說，民主基金會章程明訂執行長由董事長提名，而非總統；亦有謠言認為總統派屬意之人選為慣例，但第二任執行長林文程也是由陳水扁時期任命，直到2010年馬英九執政後一年多才卸任，沒有慣例可言。而民進黨完全執政後，總統屬意人選必是立法院也能接受，很難說形成慣例。

針對民眾黨遭搜索一事，陳學聖認為，民眾黨組成如一陣風，沒有真的既成組織，而這陣風來自於對藍綠惡鬥之厭惡，因此如果今天民眾黨犯了跟藍綠一樣之錯誤，他無法輕鬆解脫，尤其民眾對於民眾黨的信心在於科學理性，因此當它完全違背時，民眾黨就徹底失去民眾信心。