賴政府4年國家發展計畫底定 目標人均GDP3年內破4萬美元

4年期國家發展計畫草案準備就緒，預計明天送行政院會討論通過，據悉，此計畫以過去4年各項經濟指標為基準，未來經濟成長率有望上調至平均2.8％至3.6％、人均GDP可望在3年內突破4萬美元、失業率平均下降3.2％至3.5％、核心消費者物價指數（CPI）年增率盼能維持至2％以下。

回顧前總統蔡英文時期，行政院2020年提出的4年國家發展計畫，期程為2021年至2024年，4項總體經濟目標包含經濟成長率平均2.6%至3.4%、人均GDP逾3萬美元、失業率平均3.5%至3.8%，以及核心消費者物價指數（CPI）上漲率平均1.0%至1.5%。

行政院長卓榮泰今天接受中央社專訪時也提及，國發會是考量國內外政經情勢後訂定目標，針對未來4年的總體經濟目標為，他將目標訂為「2上1下1平衡」，「2上」是指經濟成長率平均要在3%以上、人均GDP逾4萬美元以上，「1下」則是失業率要壓到3.5%以下，甚至更低，「1平衡」是要將消費者物價指數維持在2%。