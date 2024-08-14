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「氣候變遷對策不可迴避空汙」賴士葆要賴清德嚴肅面對

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委賴士葆今天表示，總統府日前召開「氣候變遷對策委員會」，要談氣候變遷對策，空汙是絕對無法迴避的嚴肅問題。

賴士葆說，總統府召開氣候變遷對策委員會，很多民眾或許霧煞煞，不了解減緩氣候調適的重要。但看到環團提出報告，氣候通膨導致攸關民生的蔬果漲價，比起20年前價格翻倍，民眾就會超級有感，當薪水還停滯在20年前，甚至因為通膨而導致負成長。

賴士葆表示，台灣人均GDP不低，但是經濟成長的果實並沒有平均的讓勞工受薪階級分享，以至於貧富差距嚴重。聽到農業部說社會不能有農產品就必須低價，菜價也不可能永遠低的觀念，這樣的說辭就是不懂得體恤基層百姓荷包縮水的人間疾苦。

賴士葆認為，導致通膨的元凶除了疫情和戰爭，極端氣候的因素不遑多讓，各處高溫、乾旱、森林大火、土石流、豪雨等災情影響了產量和供應，氣候變遷，不只是攸關氣候，更是讓農林漁牧產業的成本激增，#極端氣候更是威脅人類健康，使心血管疾病死亡率攀升。

賴士葆指出，賴清德宣示2030年要降低癌症死亡率3分之1，肺癌是十大癌症死亡之首，半數患者發現是已是晚期，所以要減少晚期肺癌死亡率，除了提升醫療用藥和給付等技術層面的策略，政府更不要忽略從源頭治理大環境，那就是落實管控化石燃料，減少燃煤碳排。

他表示，台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃醫師指出「國人十大癌症死因都與PM 2.5有關」，這是聯合國公認的一級致癌物，要談氣候變遷對策，空汙是絕對無法迴避的嚴肅問題。

氣候變遷 賴士葆 通膨

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