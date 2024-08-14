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賴總統感謝岸田文雄對台灣堅定支持 跟石破茂聊到欲罷不能

中央社／ 台北14日電
自民黨前幹事長石破茂。美聯社
自民黨前幹事長石破茂。美聯社

日本首相岸田文雄今天正式宣布不參加9月舉行的自民黨總裁選舉。總統賴清德表示，感謝岸田任內對台灣的堅定支持，持續表達對台海和平穩定、自由開放印太願景的重視。期望台日一起面對全球的戰略挑戰，追求民主與繁榮。

另外，賴總統昨天接見自民黨前幹事長石破茂率領的跨黨派議員訪問團，會後總統在X平台上發文，石破茂隨即轉推，感謝賴總統對九州地震的關心，也提到雙方見面就印太地區和平與穩定在內的諸多議題，進行長時間且富有意義的討論。

日本現任首相岸田文雄今天拋出震撼彈，宣布不競選連任主席，過去曾任自民黨「黨三役」幹事長、防衛大臣的石破茂，成為繼任主席與首相最熱門人選，人在台北率團訪問的石破茂，今天受訪公開表態有意角逐黨魁。

總統今天在X平台發文表示，在岸田文雄的領導下，日本與台灣的關係不斷成長深化。他要感謝岸田任內對台灣的堅定支持，更持續表達對台海和平穩定、自由開放印太願景的重視。期望台日友誼更上一層樓，雙方一起面對全球的戰略挑戰，追求民主與繁榮。

總統也在昨天上午9時30分接見石破茂所率領「思考日本安全保障議員之會」訪問團，與會人士透露，原定接見時間45分鐘，由於雙方就台日國際處境、經貿合作等交換看法深談，最後又多聊了45分鐘欲罷不能，由於總統上午11時另有美國訪團接見行程，才不得不結束，即使時間緊迫，石破茂仍提議，希望所有團員一對一合照留念，充分展現好交情。

熟諳台日關係的外交人士表示，自民黨主席選舉9月登場，石破茂此次來訪以外交作為起手式，選擇來到台灣，代表注重第一島鏈的防衛概念，他認為，石破茂主張日本位處第一島鏈重要位置，應積極做到台日安保、台日聯防，是真的覺得要對區域和平防衛做準備的人，若石破茂接棒首相，台日可望在國家安全有更進一步討論，相信他會積極推動。

事實上，賴總統昨天與石破茂等日本跨黨派議員相談甚歡，總統在會中提及要與日本共同撐起「民主保護傘」，石破茂也認同，民主陣營應該並肩發揮威懾的力量，才能維護區域和平穩定。

日本 石破茂 自民黨

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