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日本下任首相熱門人選 石破茂與蔡英文會面

中央社／ 台北14日電
日本自民黨前幹事長石破茂。路透
日本自民黨前幹事長石破茂。路透

被視為日本下任首相熱門人選的前防衛大臣石破茂眾議員今天在社群平台X表示，他與前總統蔡英文會面，前防衛副大臣長島昭久眾議員也發文說，對於蔡英文不向來自中國的各種壓力屈服，守護台海和平安全，向她表達最誠摯地慰勞之意。

日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪團12日訪台，訪團由眾議員、日本前防衛大臣石破茂及眾議員、前外務大臣前原誠司眾議員擔任共同團長，成員包括前防衛大臣中谷元眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員及前首相輔佐官北神圭朗眾議員。

日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄今天上午宣布不出馬參選下個月舉辦的自民黨總裁選舉，石破茂今天在台北表示，若能取得20位議員支持，「我當然非常願意參選」。

石破茂今天在X發布訊息說，他與前總統蔡英文會面，並附上兩人的合照。

長島昭久也在X發文表示，今天早上再度與蔡英文會面，對於她擔任總統8年期間，不向來自中國的各種壓力屈服，守護台海和平安全，克服新冠疫情，並達成經濟發展的執政辛勞，向她表達最誠摯地慰勞之意。

長島昭久指出，他與蔡英文的友誼深厚，雙方在蔡英文2008年首度就任民進黨主席的隔天初次會面起，一直持續至今。

日本 蔡英文 議員

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