柯建銘開刀、中常會請假 吳思瑤：行政立法協調會報照常運作

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，黨團總召柯建銘因腳傷開刀需要休養，今天中常會請假；民進黨團休會不休息，因應下個預算會期與重大議題，行政立法協調會報照常運作。

民進黨下午召開中常會通過回聘新北市議員卓冠廷擔任民進黨發言人且無給職。民進黨發言人吳崢會後轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘請假未出席常會，由民進黨團幹事長吳思瑤進行立法部門運作報告。

吳思瑤會後受訪表示，柯建銘因為腳傷先前開刀需要復健已經一段時間了，過去會期中，柯建銘都沒有好好復健，利用休會期間，讓他的腳盡量不要走動、好好休養。

她說，今天報告上午朝野協商狀況，立法院召開臨時會因為藍白不同意，大概就沒辦法，因為開不成臨時會，包括考試院、NCC兩單位因無法行使人事權，各自應提早因應，休會期間針對下個會期預算會期的因應與一些重大議題的預判，立法與行政部門還是會有行政立法協調會，雖然休會但不休息。

吳思瑤表示，休會期間把上個會期通過的一些法案拍了15部短影音，在51戰隊TeamTalk推播上個會期通過的法案，也會規畫新的會期能否創造一個黨團新的直播節目，確實在籌備中。

她說，行政院將推動體育暨運動發展部，往這個方向推動，行政部門會有相關的法律組織、預算等，黨團將全力配合，這是國家支持的事情。