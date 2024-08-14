快訊

台北小巨蛋旁驚悚車禍...轎車突衝上人行道撞3人 1女傷重不治

與夏克立離婚官司落幕 黃嘉千恢單曝心聲

勘比美經濟縮影！巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯建銘開刀、中常會請假 吳思瑤：行政立法協調會報照常運作

中央社／ 台北14日電
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，黨團總召柯建銘因腳傷開刀需要休養，今天中常會請假；民進黨團休會不休息，因應下個預算會期與重大議題，行政立法協調會報照常運作。

民進黨下午召開中常會通過回聘新北市議員卓冠廷擔任民進黨發言人且無給職。民進黨發言人吳崢會後轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘請假未出席常會，由民進黨團幹事長吳思瑤進行立法部門運作報告。

吳思瑤會後受訪表示，柯建銘因為腳傷先前開刀需要復健已經一段時間了，過去會期中，柯建銘都沒有好好復健，利用休會期間，讓他的腳盡量不要走動、好好休養。

她說，今天報告上午朝野協商狀況，立法院召開臨時會因為藍白不同意，大概就沒辦法，因為開不成臨時會，包括考試院、NCC兩單位因無法行使人事權，各自應提早因應，休會期間針對下個會期預算會期的因應與一些重大議題的預判，立法與行政部門還是會有行政立法協調會，雖然休會但不休息。

吳思瑤表示，休會期間把上個會期通過的一些法案拍了15部短影音，在51戰隊TeamTalk推播上個會期通過的法案，也會規畫新的會期能否創造一個黨團新的直播節目，確實在籌備中。

她說，行政院將推動體育暨運動發展部，往這個方向推動，行政部門會有相關的法律組織、預算等，黨團將全力配合，這是國家支持的事情。

吳思瑤 柯建銘 民進黨

延伸閱讀

朝野協商結論韓國瑜突拋國情報告 吳思瑤「傻眼貓咪」

柯建銘缺席朝野協商 韓國瑜：像酸辣湯少了胡椒

吳思瑤酸：黃國昌喜歡揭弊 快釐清柯文哲政治獻金爭議

國會改革釋憲案立院律師團186萬 吳思瑤開酸：不是貴就好

相關新聞

體育部要來了！拚2025年掛牌成立 2027年預算達200億

巴黎奧運我國拿下2金、5銅的成績，推進府院成立「體育暨運動發展部」進度，行政院籌備小組明天啟動，將邀產官學、選手代表擔任...

日本前外長：原擔心賴總統傾向獨立 但他承諾維持兩岸現狀

「思考日本安全保障議員之會」訪問團近日訪台，今下午舉行記者會。曾任日本外務大臣的眾議員前原誠司坦言，原來擔心賴總統傾向思...

賴政府4年國家發展計畫底定 目標人均GDP3年內破4萬美元

4年期國家發展計畫草案準備就緒，預計明天送行政院會討論通過，據悉，此計畫以過去4年各項經濟指標為基準，未來經濟成長率有望...

卓榮泰：兩岸善意門已開 歡迎大陸旅客、學生、宗教信徒

行政院長卓榮泰今天接受專訪，他就兩岸議題提到，政府對學位生來台就學、陸生納保等都展現善意，友善的門已經打開了，不過「希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而不是軍機、軍艦跟統戰人士」。 總統賴清德就

「氣候變遷對策不可迴避空汙」賴士葆要賴清德嚴肅面對

國民黨立委賴士葆今天表示，總統府日前召開「氣候變遷對策委員會」，要談氣候變遷對策，空汙是絕對無法迴避的嚴肅問題。

賴總統感謝岸田文雄對台灣堅定支持 跟石破茂聊到欲罷不能

日本首相岸田文雄今天正式宣布不參加9月舉行的自民黨總裁選舉。總統賴清德表示，感謝岸田任內對台灣的堅定支持，持續表達對台海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。