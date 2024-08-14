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體育部要來了！拚2025年掛牌成立 2027年預算達200億

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員史哲。記者黃婉婷／攝影
行政院政務委員史哲。記者黃婉婷／攝影

巴黎奧運我國拿下2金、5銅的成績，推進府院成立「體育運動發展部」進度，行政院籌備小組明天啟動，將邀產官學、選手代表擔任諮詢顧問，同步成立行政法人國家運動產業發展中心，配套修改6項法律力拚下會期送立法院審議，盼2025年掛牌成立，預計下設6個司，2027年整體體育經費有望達到200億元目標。

體育署前身為「體育委員會」，2013年併入教育部，並改制為體育署，為中央政府三級單位，賴清德總統競選期間宣示成立「體育部」，行政院便於5月、巴黎奧運前啟動籌備作業，並於全台辦理4場論壇，蒐集各方建言，行政院長卓榮泰昨天也親自主持籌備會議，目標要讓「體育界走進體育部」。

行政院政務委員史哲指出，體育部不能只是「就地升官」，必須融入創新措施，首先，針對運動產業，當前雖然有「運動產業發展條例」，但著墨不夠，此次將同步成立「行政法人國家運動產業發展中心」，與產業界直接對接、輔導、技轉、投資，且現階段已有運動產業發展基金作為財源，組織、人員、經費俱足，將呈現不同樣貌。

此外，在用人上，史哲指出，未來將比照國科會，讓有體育競技特殊表現者，也能進到體育部內，增加進用彈性及雙軌化；他續指，體育部原訂2026年元旦掛牌，卓揆指示加速，明年行政院會將宣布成立籌設小組，也將廣徵社會各界意見，設置諮詢委員會議，廣邀產官學、體育界人士，巴黎奧運表現優異的國手也在邀請行列中。

史哲指出，行政院將配套修正法案，包括中央行政機關組織基準法、行政院組織法、教育部組織法、新立體育暨運動發展部組織法、國家產業運動發展中心設置條例，以及廢除體育署組織法，力拚下會期送立院審議，盼2025年掛牌，粗估下設6個司。由於目前行政院二級機關全部額滿，他說，將修法為體育部「直接擴增」部的名額。

史哲指出，10年來，體育署經費增加65.8億元、成長率達94％，人員僅成長9％，此次體育署升格體育部，除了補足人力，人力組成也必須多元，並做到組織現代化、政策工具配置齊全，呼應社會期待，希望體育部成立後，能有相關單位負責競技運動全民化，帶動國內運動風氣。

至於賴總統承諾的體育預算達200億元規模，史哲表示，明年度體育署預算已經增加編列至170億元，體育部成立後，將承接體育署既有的預算，預估2至3年的時間能逐步到位，於2027年達到體育預算200億元的目標。

巴黎奧運 運動 體育

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