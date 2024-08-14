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卓榮泰提「2上1下1平衡」4年目標 人均GDP逾4萬美元

中央社／ 中央社
行政院長卓榮泰。（中央社資料照片）
行政院長卓榮泰。（中央社資料照片）

國發會4年國家發展計畫擬送明天行政院會討論通過，行政院長卓榮泰今天接受專訪指出，目標是「2上1下1平衡」，包含經濟成長率未來4年平均盼達3%以上、人均GDP逾4萬美元、失業率低於3.5%，以及消費者物價指數穩定在2%。

前總統蔡英文主政時期，行政院於2020年提出4年國家發展計畫（2021年至2024年），作為整體發展目標及策略重要綱領；4項目標包含經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%、核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%，以及人均GDP逾3萬美元。

總統賴清德上任後，國發會日前已通過4年國家發展計畫（2025年至2028年），預計明天提報行政院會討論通過。

卓榮泰今天接受中央社專訪時表示，聽取國發會報告後，他訂出未來4年的關鍵目標為「2上、1下、1平衡」，「2上」是指經濟成長率未來4年平均要在3%以上、人均GDP盼逾4萬美元以上，「1下」是指失業率要壓到3.5%以下、甚至更低，而「1平衡」則是要將消費者物價指數維持在2%。

卓榮泰表示，國發會是考量國內外政經情勢後訂定目標，後續將提出相關具體建議力拚達標，雖然目標可能還會微調，但預計8月底、總統賴清德就任100天左右，會有機會對外詳細說明政府行動101策略目標方案，提出更精密的細節。

行政院日前成立經濟發展委員會，卓榮泰主持首次委員會議時，拍板兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心，以及推動國家人才競爭力躍升方案。

卓榮泰指出，金管會針對亞洲資產管理中心提出具體時程，已要求金管會必須在經發會委員會議，或是工作會議提出各階段目標，「因為沒有時程的計畫，就是空的」。

兆元投資方案預計引進3.29兆美元投資政府戰略目標與重要產業，卓榮泰說，行政院會成立跨部會投資平台，蒐集著重經濟均衡發展、未來戰略目標，且適合投資的標的，讓國內、國外資金有多元選擇，獲得長期穩定合理的報酬，也使台灣產業獲得挹注。

卓榮泰 經濟發展 行政院

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