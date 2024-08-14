影／柯文哲政治獻金風暴 黃珊珊北檢提告會計師端木正

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，檢調也發動搜索行動，立委黃珊珊因當時擔任競辦總幹事配合調查，下午3點才在民眾黨發言人吳怡萱及委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。

黃珊珊表示，柯文哲競選總部所有支出都有完整憑證，也都有銀行紀錄，這些紀錄交由委外的端木正會計師做繕打、上傳、申報的動作，並強調自己身為律師，不相信有會計師願意去幫客戶做假帳，當然也不相信我們競選總部同仁會在內部做任何虛偽不實。