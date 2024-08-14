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柯文哲政治獻金風暴 黃珊珊現身按鈴提告端木正控「2罪」

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影／柯文哲政治獻金風暴 黃珊珊北檢提告會計師端木正

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（圖）因當時擔任競辦總幹事，下午到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（圖）因當時擔任競辦總幹事，下午到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，檢調也發動搜索行動，立委黃珊珊因當時擔任競辦總幹事配合調查，下午3點才在民眾黨發言人吳怡萱及委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。

黃珊珊表示，柯文哲競選總部所有支出都有完整憑證，也都有銀行紀錄，這些紀錄交由委外的端木正會計師做繕打、上傳、申報的動作，並強調自己身為律師，不相信有會計師願意去幫客戶做假帳，當然也不相信我們競選總部同仁會在內部做任何虛偽不實。

黃珊珊說，他們查帳後發現17筆漏登資料造成短差，但是委外的會計師認為因為作業不及，所以他用虛報的方式編造9份完全虛假的上傳資料，沒有任何憑證、也沒有任何發票記錄，就是虛報9筆帳，所以今天提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（中）因當時擔任競辦總幹事，下午3點在民眾黨發言人吳怡萱（右）及委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（中）因當時擔任競辦總幹事，下午3點在民眾黨發言人吳怡萱（右）及委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（右）因當時擔任競辦總幹事，下午3點在委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（右）因當時擔任競辦總幹事，下午3點在委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（中）因當時擔任競辦總幹事，下午3點在民眾黨發言人吳怡萱（右）及委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（中）因當時擔任競辦總幹事，下午3點在民眾黨發言人吳怡萱（右）及委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（左）因當時擔任競辦總幹事，下午3點在委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，立委黃珊珊（左）因當時擔任競辦總幹事，下午3點在委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。記者潘俊宏／攝影

會計師 端木正 黃珊珊

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