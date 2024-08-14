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影／柯文哲政治獻金風暴 黃珊珊北檢提告會計師端木正
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，檢調也發動搜索行動，立委黃珊珊因當時擔任競辦總幹事配合調查，下午3點才在民眾黨發言人吳怡萱及委任律師陪同下，到北檢提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。
黃珊珊表示，柯文哲競選總部所有支出都有完整憑證，也都有銀行紀錄，這些紀錄交由委外的端木正會計師做繕打、上傳、申報的動作，並強調自己身為律師，不相信有會計師願意去幫客戶做假帳，當然也不相信我們競選總部同仁會在內部做任何虛偽不實。
黃珊珊說，他們查帳後發現17筆漏登資料造成短差，但是委外的會計師認為因為作業不及，所以他用虛報的方式編造9份完全虛假的上傳資料，沒有任何憑證、也沒有任何發票記錄，就是虛報9筆帳，所以今天提告會計師端木正業務登載不實及使公務員登載不實等罪。
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