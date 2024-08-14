快訊

張國煒獨得「逾百億遺產」！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

柯文哲政治獻金風暴 黃珊珊現身按鈴提告端木正控「2罪」

大陸千億元級鋼企東嶺集團破產！ 逾1.8萬員工一夕失業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本前外長：原擔心賴總統傾向獨立 但他承諾維持兩岸現狀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
曾任日本外務大臣的眾議員前原誠司坦言，原來擔心賴總統傾向思考獨立，但賴總統在會見訪團時明確表明會維持兩岸現狀。圖／中新網資料照片
曾任日本外務大臣的眾議員前原誠司坦言，原來擔心賴總統傾向思考獨立，但賴總統在會見訪團時明確表明會維持兩岸現狀。圖／中新網資料照片

「思考日本安全保障議員之會」訪問團近日訪台，今下午舉行記者會。曾任日本外務大臣的眾議員前原誠司坦言，原來擔心賴總統傾向思考獨立，但賴總統在會見訪團時明確表明會維持兩岸現狀。

「思考日本安全保障議員之會」組團訪台，昨晉見賴清德總統。前原誠司表示，原來有點擔心賴總統是比較有「獨立」思考的傾向，但是賴總統明確表明會維持現狀，並表示將致力於提升嚇阻力，透過提升軍事和經濟的力量，以及聯合共同價值的國家，來維持台海的和平與穩定。他表示，賴清德總統對此做出承諾，與日方的想法是一致的。

曾任日本防衛大臣的眾議員中谷元則指出，近年來中國飛彈的數量，以及核武器的數量有所提高，認為中國的武力已造成地區的威脅，應該要透過核嚇阻取得平衡。他也表示，在海上安全方面，不應容許用力量改變現狀的作為，應透過各國對於維護地區和平與穩定的認知，進行合作。

另外，自民黨前幹事長、眾議員石破茂則表示，此次訪團與台灣各方領導人，針對如何確保地區的安全與穩定，及提升相關的嚇阻力，在各方面做出意見交流，未來希望能夠提高頻率，可能以幾個月一次為單位，在此之上與台灣方面有達成共識。至於有媒體詢問自民黨未來在交流上面的最高層級為何，石破茂表示，將會是幹事長以下的層級來台交流。

日本 自民黨 議員

延伸閱讀

朱立倫宣布明晚訪美 先到舊金山 再赴休士頓

岸田將卸任日本首相 學者：台日安全領域合作不變

日本首相熱門人選？石破茂：若獲支持願參選自民黨黨魁

石破茂在台北受訪 表態有意參選自民黨總裁

相關新聞

日本前外長：原擔心賴總統傾向獨立 但他承諾維持兩岸現狀

「思考日本安全保障議員之會」訪問團近日訪台，今下午舉行記者會。曾任日本外務大臣的眾議員前原誠司坦言，原來擔心賴總統傾向思...

岸田時代結束 下任首相的日中關係恐難擺脫美中陰影

日本首相岸田文雄今天（8月14日）召開記者會，宣布他不會參加9月舉行的自民黨總裁（黨魁）選舉。這表明，日本將揮別岸田文雄時代，開啟另一個時期。但在這個新的時期裡，日本的前景仍將被低霾籠罩，而在日中關係上，更是不容絲毫樂觀。

影／柯文哲政治獻金風暴 黃珊珊北檢提告會計師端木正

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，檢調也發動搜索行動，立委黃珊珊因當時擔任競辦總幹事配合調查，下午3點才在民眾黨發言人吳...

TVBS民調／34%基隆人反對罷免謝國樑 34%不會去投票

基隆市長謝國樑罷免案，第二階段連署書份數超過門檻。TVBS民調中心今天公布調查結果，若現在舉行投票，34%不同意罷免、2...

金牌女友管制區接機挨罵 該檢討的是無視規定的航警局

奧運羽球男子雙打金牌選手王齊麟、李洋日前載譽歸國，本該是歡天喜地的事，卻鬧出王齊麟女友陳詩媛進入機場管制區接機的爭議，搞到最後不僅王齊麟忙著護花和網友對嗆，陳詩媛還得發文道歉。但其實陳進入管制區接機的申請是航警核可，本就沒必要道歉，最該檢討的反而是目無法紀，無視《民航機場管制區進出管制作業規定》的內政部航警局。

朱立倫宣布明晚訪美 先到舊金山 再赴休士頓

國民黨主席朱立倫今天在中常會宣布，明晚將啟程赴美，預計前往舊金山參加全美總支部年度大會，再到休士頓出席全美同鄉聯誼會。朱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。