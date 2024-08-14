日本前外長：原擔心賴總統傾向獨立 但他承諾維持兩岸現狀

「思考日本安全保障議員之會」訪問團近日訪台，今下午舉行記者會。曾任日本外務大臣的眾議員前原誠司坦言，原來擔心賴總統傾向思考獨立，但賴總統在會見訪團時明確表明會維持兩岸現狀。

「思考日本安全保障議員之會」組團訪台，昨晉見賴清德總統。前原誠司表示，原來有點擔心賴總統是比較有「獨立」思考的傾向，但是賴總統明確表明會維持現狀，並表示將致力於提升嚇阻力，透過提升軍事和經濟的力量，以及聯合共同價值的國家，來維持台海的和平與穩定。他表示，賴清德總統對此做出承諾，與日方的想法是一致的。

曾任日本防衛大臣的眾議員中谷元則指出，近年來中國飛彈的數量，以及核武器的數量有所提高，認為中國的武力已造成地區的威脅，應該要透過核嚇阻取得平衡。他也表示，在海上安全方面，不應容許用力量改變現狀的作為，應透過各國對於維護地區和平與穩定的認知，進行合作。

另外，自民黨前幹事長、眾議員石破茂則表示，此次訪團與台灣各方領導人，針對如何確保地區的安全與穩定，及提升相關的嚇阻力，在各方面做出意見交流，未來希望能夠提高頻率，可能以幾個月一次為單位，在此之上與台灣方面有達成共識。至於有媒體詢問自民黨未來在交流上面的最高層級為何，石破茂表示，將會是幹事長以下的層級來台交流。