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TVBS民調／34%基隆人反對罷免謝國樑 34%不會去投票

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
基隆市長謝國樑。圖／聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑。圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑罷免案，第二階段連署書份數超過門檻。TVBS民調中心今天公布調查結果，若現在舉行投票，34%不同意罷免、25%同意罷免、34%不會去投票；施政滿意度則有44%滿意、34%不滿意。整體而言，雖然同意罷免的比率，與罷免票數門檻25%相當，但目前低於反對票，罷免案可能遭到否決。

根據TVBS民調中心調查，「若舉行罷免市長謝國樑的投票，詢問民眾會投同意罷免，還是不同意罷免，或不會去投票」，有 34%表示會投不同意罷免、25%會投同意罷免，有34%不會去投票，7%尚未決定。

「有表態投票的民眾，是一定會去投票，還是可能會去投票？」結果顯示，一定會去投票的民眾，有57%會投不同意、43%同意；可能會去投票的民眾，也有53%不同意、47%同意；而不一定會去投票的民眾，有81%會投不同意。

TVBS民調中心調查謝國樑施政滿意度，結果顯示，有44%滿意，其中19%非常滿意、25%還算滿意，另有34%不滿意，其中15%不太滿意、19%非常不滿意。

進一步分析，「民眾對謝國樑好感度」，有41%民眾表示喜歡，其中16%非常喜歡、25%還算喜歡，另有34%民眾不喜歡，其中19%不太喜歡、15%很不喜歡，另外 25%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於113年8月2日至9日進行的調查，共接觸1142位20歲以上基隆市民，其中拒訪為169位，拒訪率為14.8%，最後成功訪問有效樣本973位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

投票 罷免 謝國樑

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