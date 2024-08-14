朱立倫宣布明晚訪美 先到舊金山 再赴休士頓

國民黨主席朱立倫今天在中常會宣布，明晚將啟程赴美，預計前往舊金山參加全美總支部年度大會，再到休士頓出席全美同鄉聯誼會。朱立倫表示，盼透過政黨交流，讓國民黨與美國朝野政黨，都能保持非常友好、長期友善的關係。

朱立倫昨天會見日本眾議員石破茂和前原誠司共同率領的「思考日本安全保障議員之會」訪團。今天在中常會提到，下周二日本青年局將有70幾位議員率團到國民黨訪問。

朱立倫說，希望讓國外訪客都能非常清楚了解，國民黨是最愛台灣、捍衛中華民國，「親美、友日、和陸」路線非常明確、缺一不可，國民黨和民主國家站在一起，這些都是國民黨最重要的政策主張。

此外，美國民主黨全國黨代表大會19日至22日在芝加哥登場，台灣也組成跨黨派代表團赴美參與活動。朱立倫表示，將派國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華及發言人楊智伃、駐美代表秦日新參與民主黨全代會觀選。

朱立倫說，希望透過政黨交流，讓國民黨與美國朝野政黨都能保持非常友好、長期友善的關係，也希望國民黨對外關係能穩健發展。