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岸田將卸任日本首相 學者：台日安全領域合作不變

中央社／ 台北14日電

日本首相、執政黨自民黨總裁岸田文雄今天宣布不參選9月自民黨總裁選舉，代表自民黨選出新任總裁後，岸田將卸下首相職務。學者分析，由於自民黨仍掌握政權，台日關係不會出現根本性變動，台灣應主動推進深化安全領域合作。

國策研究院副院長郭育仁今天告訴中央社記者，岸田表明不參選自民黨總裁，使得目前總裁選情十分混沌，但無論是被日媒點名的自民黨前幹事長石破茂、數位大臣河野太郎，或是外務大臣上川陽子等人，不論是誰當選自民黨總裁接任日本首相，日本的安全保障政策、防衛政策方向，都不會有太大變動，即便是與中國關係較好的河野太郎擔任首相，也不會偏離日本的安全政策。

台灣日本研究院資深顧問陳文甲表示，由於自民黨仍掌握政權，台日關係在大方向上不會出現根本性變動，且自民黨一貫支持加強與台灣的合作，特別是在區域安全和經濟領域，這種立場預計將會延續，而在區域安全方面，由於美中競爭的加劇，台日合作的重要性將愈加凸顯，特別是在美日同盟框架下的合作。

郭育仁說明，日本的安保政策方向在前首相安倍晉三時代就已經確立，後續接任的菅義偉、岸田文雄都是依據安倍的方向在進行，日本政府於2022年12月於內閣會議通過新版國家安全保障戰略等安保3文件，即是岸田擔任首相後，將安倍晉三於首相任內所構建的安保政策走向具體化。

針對岸田任內對印太安全的貢獻，陳文甲分析，首先是積極推動日本參與美國主導的印太戰略，強化了日美同盟，並在多邊合作框架下促進區域和平穩定；其次為加強與澳洲、印度等印太國家的防務合作，形成更緊密的安全網絡。第三是在東海、台海和南海問題上保持強硬立場，對中國的擴張行為提出嚴厲批評，並支持加強台灣的國際地位和防衛能力。

郭育仁進一步指出，中日兩國在安全上有結構性矛盾，無論是在東海、釣魚台等海域，甚至近年中俄海軍聯合在日本海軍演，也帶給日本相當大的安全壓迫，而中國在台海周邊的軍事行動不單只是壓迫台灣，日本也是同感壓力，因為日本相當依賴台灣週邊海域的航運路線。

面對日本首相即將更替的台日合作展望，陳文甲分析，台灣因有美國引領共同「抗中」的有利因素，所以在推進台日安全合作方面將有機會進一步作為，所以此時台灣可以主動以官方與非官方的力量加強與日本新政府的接觸，尋求深化雙邊防務合作、情報交流，以及加大科技經貿合作。

台日關係 岸田文雄 日本 自民黨

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