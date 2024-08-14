藍綠總召都缺席協商 臨時會開不成

國民黨立院總召傅崐萁因母親過世、民進黨總召柯建銘也因膝蓋受傷未出席，朝野協商臨時會處理考試與NCC委員沒有結論，臨時會恐開不成！立法院長韓國瑜14日召集臨時會處理人事同意權的朝野協商，但因藍綠總召缺席、各黨也無共識，韓國瑜便宣布，若想開臨時會再各黨團依法提出。

在野不願為綠背書

民進黨團幹事長吳思瑤表示，5月16日的朝野協商，不管是傅崐萁、民眾黨團副總召黃珊珊都有共識，在協商時表達要處理哪些議案，經過綜合整理後，無法處理的就是人事同意權，所以要在臨時會處理，雖然結論當天並未以文字記錄，但人事同意權是立法院法定義務，希望依照當時協商結論，用臨時會來處理。

但國民黨團書記長洪孟楷表示，民進黨是要開臨時會處理人事，還是下個會期處理人事？希望執政黨能說清楚。他強調，臨時會的規範就是遇到重大事件發生、四分之一委員連署要求才能召開。國民黨團已表達不會幫執政黨人事背書，不會主動召開臨時會，現在就看民進黨是否有委員連署召開臨時會。

白希望提早開議

「行政院需先撤銷NCC主委翁柏宗的提名！」民眾黨團總召黃國昌表示，人事同意權是實質審查的問題，但主委翁伯宗不符合NCC組織法三讀通過後的消極要件，請問要進行什麼樣的實質審查？行政院該做的事情是撤回舊的提名，並重新提符合要件的被提名人。

黃國昌指出，一直延宕的是民進黨，民眾黨的立場就是反對召開臨時會，但贊成提早開議，例如9月6日就可開議處理，不只是人事同意權，還有一些延宕、跳票好幾年的改革法案。洪孟楷也說，審查人事不代表一定要同意提名，請執政黨不要用沒上任會空轉等理由，逼在野一定要同意相關提名。

經過多位黨團幹部發言後，三方仍未有具體結論，因此韓國瑜在協商約1小時後宣布散會，並表示各黨團對於召開臨時會有不同意見，就請各黨團依法提出（四分之一委員連署），再來進行處理。

【更多精采內容，詳見 】