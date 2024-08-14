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朝野協商結論韓國瑜突拋國情報告 吳思瑤「傻眼貓咪」
立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商，討論考試委員及NCC委員人事同意權案，經討論後朝野未達成共識，韓國瑜裁示依規定提案號再處理；另外，總統國情報告時間尚未明確，請各黨團溝通後再辦理後續事宜。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，天外飛來跟今天主題毫不相干的「國情報告」，傻眼貓咪。
朝野協商歷經約一小時討論，眼看無法達成共識，韓國瑜裁示，各黨團對於召開臨時會有不同意見，請各黨團依法提出後再進行處理。另外，本會期最後一次院會通過總統國情報告相關決議，相關邀請時程尚未明確，請各黨團溝通後再辦理後續事宜。韓國瑜唸完結論後就喊散會。
吳思瑤隨即表達抗議，今天協商主題沒有國情報告，怎麼突然有這個裁示，令人不解。韓國瑜則解釋，這是黨團溝通後再辦理。
「傻眼貓咪」，吳思瑤透過臉書表示，朝野協商最後，韓國瑜院長突然宣讀他的預擬結論，天外飛來跟今天主題毫不相干的「國情報告」？民進黨團關心的是國家考試會不會開天窗，國民黨關心的是要總統到立院報告？
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