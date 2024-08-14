快訊

屏縣墾丁後壁湖海域意外...3人潛水溺水 釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京華城案公文用語「奉交下」官員稱「就是市府交辦」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署昨天以證人身分傳喚台北市都市計畫委員會兩名委員（著西裝者）到案，釐清案情。報系資料照
民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城等案件，被控涉嫌圖利，台北地檢署昨天以證人身分傳喚台北市都市計畫委員會兩名委員（著西裝者）到案，釐清案情。報系資料照

檢調針對京華城容積率暴增，北市府被控涉嫌圖利財團，前市長柯文哲列被告。據指出，政風和檢、調從4月就開始陸續約談北市都發局相關官員，包括都市規畫科、更新處，都有人陸續被約談，人次恐達30人，但官員大多認為是「市府交辦」，都發局的程序，包括公展、都委會，都只是依照相關規定來辦理。

檢調從約談市府官員，到日前傳喚北市府前副市長彭振聲，昨又接續傳喚台北市都市計畫委員會委員，顯示已逐步收攏案情，最後才會約談柯文哲，釐清他在京華城容積獎勵決議過程所扮演的角色，是否是如柯文哲所言自己只是「轉交」陳情案。

京華城於109年提出都市計畫草案，北市府於110年公告實施都市計畫案，法定容積率比照商三560%，計畫書訂定容積獎勵20%，法定容積率560%加上容積獎勵20%後，允建容積率為672%，另依法申請容積移轉30%，允建容積率總計為840%。針對關鍵的容積率部分，就是其中容積獎勵20%，到底合不合法。

檢調目前共調閱北市都委會及市府都發局會議資料與相關簽辦文件等卷資、檢視歷次北市都委會及都審會審議程序，訪談案關人員。

據指出，根據市府當時的公文，用語是「奉交下....」，對公務人員來說，就是「奉上面交下」的案件，基層只能依程序來處理，所以最後送到都委會研議。

另外一個重點是京華城的「公展」。根據「都市計畫法」規定，都市計畫送委員會審議前，應於市府公開展覽30天及舉行說明會，市府會同意公展，表示案子沒有問題，有問題須修改，但一般公展案的簽核流程，都是由副市長決行而非市長，京華城卻是經過市長親簽的公展案。

此一部分，當初台北市議員簡舒培也曾經在台北市議會公布當初柯文哲親核京華城都市計畫公展的公文。官員表示，都發局都有進行把關，並配合檢調調查。

北市府 容積率 柯文哲 都市計畫

延伸閱讀

【重磅快評】阿北大戰會計師 柯文哲更需要魔術師

影／柯文哲政治獻金疑雲 許甫：希望檢調盡快釐清

京華城案延燒 北市議員：柯文哲仍答不出為何獨厚京華城

看到柯文哲被公審「很捨不得」 蔡壁如：柯政治的初心沒變

相關新聞

蕭旭岑建議盧秀燕選黨主席掀波 國民黨3組人馬調兵遣將了

國民黨主席明年改選，藍營檯面下暗潮洶湧。馬英九基金會執行長蕭旭岑13日接受廣播節目專訪時指出，如果台中市長盧秀燕有意角逐...

韓國瑜休會整頓人事 立院50人異動名單曝光

立法院長韓國瑜上任後整頓立法院人事，在揮刀調換總務處長後，也趁休會調整人事異動，而名單在近日出爐，一口氣調動多達50人，...

金牌女友管制區接機挨罵 該檢討的是無視規定的航警局

奧運羽球男子雙打金牌選手王齊麟、李洋日前載譽歸國，本該是歡天喜地的事，卻鬧出王齊麟女友陳詩媛進入機場管制區接機的爭議，搞到最後不僅王齊麟忙著護花和網友對嗆，陳詩媛還得發文道歉。但其實陳進入管制區接機的申請是航警核可，本就沒必要道歉，最該檢討的反而是目無法紀，無視《民航機場管制區進出管制作業規定》的內政部航警局。

朱立倫宣布明晚訪美 先到舊金山 再赴休士頓

國民黨主席朱立倫今天在中常會宣布，明晚將啟程赴美，預計前往舊金山參加全美總支部年度大會，再到休士頓出席全美同鄉聯誼會。朱...

綠營多人角逐高雄市長 柯志恩：藍營照節奏努力

綠營高雄市長初選尚未展開，已有多人表態參加。預計將代表藍營再參選高雄市長的立委柯志恩今天說，民進黨有意參選者各個實力堅強...

朝野協商結論韓國瑜突拋國情報告 吳思瑤「傻眼貓咪」

立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商，討論考試委員及NCC委員人事同意權案，經討論後朝野未達成共識，韓國瑜裁示依規定提案號再處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。