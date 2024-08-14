影／民進黨「五虎將」搶當高雄市長 柯志恩：國民黨也不弱

2026高雄市長一役，民進黨現有許智傑、賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩4名立委及勞動部前部長許銘春鬆口角逐，極可能代表國民黨出征的高雄市黨部主委柯志恩今天表示，民進黨「五虎將」實力堅強，國民黨也不弱，她會照自己的節奏，為高雄建設努力。

2026年高雄市長選舉，民進黨內爭取者眾，直、間接表態的4名在地立委摩擦掌，頻頻回防基層跑攤，賴瑞隆及許智傑均已高掛看板，溢於言表。

相較於綠營搶破頭，極高機率代表藍軍參選的立委柯志恩則說，目前民進黨檯面上的5人號稱「五虎將」，個個實力都非常堅強，都是她在立法院的同事或之前在質詢曾經交手過的人。

柯說，這次他們要出來競選高雄市長，她給予最大的祝福，雖然他們實力堅強，但國民黨也不弱，他們就是照自己的節奏，尊重地方、傾聽民意，持續爭取建設，共同為高雄努力。