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韓國瑜休會整頓人事 立院50人異動名單曝光

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜。記者潘俊宏／攝影

立法院韓國瑜上任後整頓立法院人事，在揮刀調換總務處長後，也趁休會調整人事異動，而名單在近日出爐，一口氣調動多達50人，包括立法院參事、法制局長及公報處長等都在列，堪稱立法院人事調動幅度最大的一次。立法院人士指出，主要是今年太多人退休只好趁休會調動，韓國瑜都是要求各處提報人選升任，並沒有特殊考量而整頓人事，盼人才各就各位迎接新會期。

韓國瑜上任後一度爆發，立委質疑辦公室裝潢費用太貴事件，韓國瑜特別在立院新春團拜時罕見重話，要求院內各單位「螺絲一定要拴緊」。接著韓國瑜出手調換前總務處長周傑，並向台中市長盧秀燕「借將」延攬風評頗佳的前台中市新聞局副局長廖炯志，另外近期也找老戰友前高雄市社會局長葉壽山擔任辦公室機要。

立法院一口氣調動多達50位公務員職務，最新人事令預計近日正式發布。據立法院人士指出，立法院公務體系近期面臨退休潮，多達10幾名資深公務員辦理退休，每調動一位人員，相關職位也要跟著調動，因此顯得人數相當多。院長用人採專業考量，都是請各處室提報適合人選並升任，並無其他考量。

據立院知情人士指出，立法院三黨不過半生態下，議事人員卡在藍綠白之間相當為難，例如立法院上會期內政委員會因審查選罷法，綠委一度不讓議事人員離開會議室，有立委不滿交通、司法聯席成立調閱小組時，都沒被議事人員通知等，一連串事件讓議事人員心灰意冷，有些人資歷到了乾脆申請退休，導致立法院一次有這麼多人退休，實在相當罕見。

最新人事異動名單為參事楊育純、張禮棟、王俊傑、法制局局長郭明政、公報處長蘇顯星、交通主秘陳玉清、衛環主秘郭冬瑞、衛環專委劉厚連、內政專委吳福輝、教育專委白智榮、公報處副處長游亦安、預算中心副主任盧政遠、議事處副處長吳東欽、議事處秘書吳秀玲、副秘書長辦公室秘書何弘光、國會圖書館編纂梁雅琴等約50人。

 

立法院 韓國瑜

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