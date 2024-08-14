立院朝野黨團協商 開臨時會無共識
立法院長韓國瑜今天邀集朝野黨團協商是否開臨時會，討論要不要針對考試委員及NCC委員人事同意權案卻無共識，在野的國民黨及民眾黨團認為可以在正式會期時處理。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，人事同意權案如卡關，將會影響NCC和國考請辦作業，但是現在民進黨不是國會多數，所以需要藍白兩黨同意才能開臨時會，以避免兩個機關的空窗期。國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，兩項人事同意權案並非重大、突發事件，在野黨不會為民進黨的人事案背書，況且明年國家考試日程已經規畫完畢，請執政黨不要以延宕或空轉的理由要在野黨同意背書。民眾黨立院黨團幹事長黃國昌也反對月底召開臨時會，認為立法院還有很多事情沒有做，若有共識可以早點開議。
今天的協商國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘都罕見缺席，傅崐萁因重孝在身，柯建銘則是身體不舒服請假，韓國瑜會中特別表示少了柯總召，感覺好像酸辣湯少了胡椒。
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