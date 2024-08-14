京華城案延燒 北市議員：柯文哲仍答不出為何獨厚京華城

台北市前市長柯文哲涉嫌圖利京華城，台北地檢署介入偵辦，日前約談前副市長彭振聲，訊後依貪汙治罪條例限制住居與出境；檢調昨再約談當時都審委員以證人身分應訊。北市議員簡舒培指出，柯文哲至今答不出為何獨厚京華城，非常安靜；議員洪健益說，從柯文哲交代要辦理此案後，不同意的委員都無法開會，下次彭振聲到議會說明，或許就能釐清責任。

北檢偵辦京華城都更案，柯文哲等人涉嫌圖利，日前約談彭振聲，訊後限制出境、出海和住居，昨天檢調再約談當時的都市設計審議委員會委員釐清案情，包括北市不動產同業公會名譽理事長陳春銅和中華民國住宅學會理事長陳明吉，以證人身分應訊。

議員簡舒培表示，京華城的問題一直存在，現在是「為什麼只有京華城有都更獎勵，其他案件不適用？」柯文哲對於為何獨厚京華城始終沒有回應，他過去常講「下屬犯錯或貪瀆長官一定會知道，所以一定是長官縱容」。

簡舒培說，如今彭振聲列被告、都發局官員陸續被約談，卻不出面說明他是如何縱容下屬，或根本是市長自己決定，至今安安靜靜，相當失常，難道不用出面道歉嗎？

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」成員洪健益表示，彭振聲因為已被檢調約談，下次到議會是否能夠完全說出知情內容、是否與偵查不公開有衝突不得而知。

洪健益指出，有關京華城都更案，柯文哲也事先知道不可行，即使找過律師事務所評估認為無法給予容積獎勵，最後還是硬做，做完又把資料帶走「真的非常可惡」，所以還是希望彭振聲可以出席專案小組，釐清責任歸屬。

議員許淑華說，檢調現在不約談柯文哲，反而大動作處理政治獻金、偽造文書，明明京華城都更案涉及圖利貪汙、利益輸送問題，連彭振聲、都發局官員和都審委員都被偵辦，也有市議會也有許多相關證據，公文書上全是柯文哲簽章，至今仍未約談柯文哲，僅以他字案偵辦，令人匪夷所思，她認為檢調應立即約談柯文哲還原真相並公諸於世。