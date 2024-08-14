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是否開臨時會喬不攏 韓國瑜突拋國情報告議題

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照

立法院韓國瑜今天邀集朝野協商，討論如何處理考試委員、NCC委員人事同意權案。民進團主張舉行臨時會處理人事同意權案，國民黨團認為該依法連署後提出，民眾黨團則提議早點開議審查，雙方討論將近一小時無法達成共識，韓國瑜最後裁示，各黨團對召開臨時會有不同意見，可請黨團委員依法提出，另外本也請各黨團溝通國情報告一事後再處理後續事宜。

立法院人士指出，依照規定開臨時會必須4分之1以上委員連署，所以必須等民進黨團連署完再來決定，而藍白曾在院會通過決議案邀請總統赴立法院進行國情報告，院長只是提醒各黨團先溝通才可以辦理後續事宜，而接下來韓國瑜還會於休會再召集協商一次，討論開議時間。

韓國瑜今天召集朝野協商討論考試委員、NCC委員人事同意權案，民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁都缺席，未到現場。民進黨團幹事長吳思瑤強調，5月16日朝野黨團達成共識，同意臨時會再處理人事同意權案，民進黨團立場是希望臨時會處理人事同意權案，進入審查不代表一定要行使同意，透過審查程序，立委可以對被提名人資格、理念有進一步了解，再行使同意權投票，不是單方面同意或放水。

國民黨立委洪孟楷則表示，國民黨身為在野黨，不可能幫執政黨人事背書，因此不會主動召集。依法規定，立法院要召開臨時會，必須遇到重大事件發生或四分之一委員以上連署要求，民進黨團若想要開臨時會，請依規定連署後提出。

洪孟楷強調，國民黨主張人事同意權要嚴格審查把關，只要有開會排入議程一定會審查，審查後若認為不符合標準，不同意人事同意權也是委員的權益，請執政黨不要扣上延宕人事同意權審議，導致機關空轉影響人民權益受損的帽子。

民眾黨團總召黃國昌表態，民眾黨反對舉行臨時會處理兩項人事同意權案，可以下會期盡早開議，只要朝野有共識，最快9月6日就能開議，早點開議早點工作，除了人事同意權案，還有很多議案需要處理。

歷經約一小時討論，眼看朝野無法達成共識，韓國瑜最後裁示，各黨團對於召開臨時會有不同意見，請各黨團依法提出後再進行處理。另外本會期最後一次院會通過總統國情報告相關決議，相關邀請時程尚未明確，請各黨團溝通後再辦理後續事宜。

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