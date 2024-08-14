許淑華：盧秀燕參選國民黨主席 有兩點需要考慮

馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，台中市長盧秀燕應參選明年國民黨主席，以免重蹈韓國瑜、侯友宜覆轍。南投縣長許淑華也認為盧秀燕可望進一步參選總統，但是否兼任黨主席除了盧個人意願外，現在談總統選舉時間點還太早，盧秀燕政治經驗老練，相信她會有明智選擇。

蕭旭岑認為，國民黨下屆總統參選人，如果不選明年黨主席，在選務、黨務的運作上難免會有扞格，會重蹈2020、2024大選，最後功敗垂成，因此，他支持盧秀燕先參選明年國民黨主席。

許淑華今天說，國民黨內對盧秀燕高度期待，希望她更上一層樓，在2028有所表現。首先要看盧秀燕個人的意願和政治規畫，至於盧秀燕是否得需參選國民黨主席，許淑華認為並不一定。

如果盧秀燕擔任黨主席，黨務系統和盧秀燕的選舉節奏能更合拍，的確是好事。不過，擔任黨主席後，盧秀燕也要扛起國民黨的大旗，對政治或公共事務都無可迴避，在選戰上少了迂迴的空間。

另外，國民黨目前以立法院為主戰場，對於爭取國人認同，以及提出好的政策、有效監督民進黨施政，都有很多努力的空間，不論誰當黨主席，現階段都要整合全黨上下，拿出好的成績單，讓國人耳目一新。

黨內或外界對盧秀燕個人未來動向的推測，還是得看盧秀燕本人有沒有意願，以及台中市政如何推進。她認為，盧秀燕在政壇經驗老練，她期許盧秀燕有更好的表現，台中市整體市政必須要表現非常出色，才能讓國人看到盧秀燕的治理能力和個人魅力，才能吸引更多國人支持。