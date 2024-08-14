柯文哲假帳案外案 葉智光、張俊堂告民眾黨工林昭印涉加重誹謗
自稱是「前木可公關公司總經理」的葉智光及立鼎公司總經理張俊堂等人，日前受訪指出，自己被當人頭，遭欠薪。木可公司指出，葉智光從未任職於木可公司，將委請律師提告；民眾黨中央組織部副主任林昭印也批葉造謠。葉、張兩人今赴台北地檢署，提告林昭印涉犯加重誹謗。
林昭印今在現場舉著寫著「立鼎沒有合約 根本就是詐騙集團」紙張，一度與葉智光及張俊堂等人起口角。
葉智光近日出面指控，雖然他對外說是木可公司總經理，但其實是人頭，並稱木可公司積欠立鼎公司款項。木可公司昨天透過律師發布聲明：「葉智光從未任職於木可公司，對於不實言論絕不寬貸，因此將委請律師提告。」
林昭印則在臉書指控，葉智光是立鼎的夥伴，什麼時候當過木可公關？且違法販售跟違法授權還沒算清楚，卻繼續上節目不要臉造謠，沒關係，造謠越多，關得越久。林昭印也說，葉智光和張俊堂手錶衣服偷賣很多，現在很有錢賠是嗎？
媒體詢問，葉智光是否是木可總經理？葉智光的委任律師說，從對話紀錄指出，葉智光在群組裡被稱呼為「總PM」，也就是「這個項目的總管理人」，總管理人與總經理有落差，認為這句話為是否有合法授權的關鍵。
葉智光今表示，他與張俊堂都是民眾黨員，他日前接受三立節目訪談，稱有外界指出他是「三立請的演員」一說子虛烏有。
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