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蕭旭岑建議盧秀燕選黨主席掀波 國民黨3組人馬調兵遣將了

聯合報／ 記者林新輝
馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，如果盧秀燕有意角逐2028總統大位，他會建議盧選黨主席，此話立即在藍營高層掀波瀾。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，如果盧秀燕有意角逐2028總統大位，他會建議盧選黨主席，此話立即在藍營高層掀波瀾。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席明年改選，藍營檯面下暗潮洶湧。馬英九基金會執行長蕭旭岑13日接受廣播節目專訪時指出，如果台中市長盧秀燕有意角逐2028總統大位，依國民黨的「慣例」例，選務與黨務二合一是最適宜的模式，他會建議盧選黨主席，此話立即在營高層掀波瀾，甚至意外扯出馬英九挺盧秀燕的「陰謀論」，蕭旭岑今天提出2點：第一，他說的是依國民黨的慣例。第二，選務與黨務二合一是馬英九在2016年時就主張過，外界不要用陰謀論度之。

不過，令人訝異的是，「馬挺盧」的訊息傳開後，國民黨內有親某重量級政治人物的陣營向馬辦試探「是什麼意思？」，顯示國民黨黨內各路人馬已提前部署調兵遣將了，目前已有三組人馬被提及。

蕭旭岑今天接受本報記者電訪時，這一題的情況是這樣來的，主持人問了國民黨主席怎麼看2028的大選，他就從過去的經驗與實例回答主持人的題目。 

蕭旭岑說，黨主席參選總統是國民黨過去的慣例，2020年時任高雄市長的韓國瑜、2024年新北市長侯友宜參選總統，韓、侯都不是黨主席，結果出現了選務、黨務運作扞格的情形，選前聲勢一片大好，但選務黨務沒有二合一，也讓力量分散，整合成效不彰，選舉結果都以敗選收場。所以2028年的總統候選人應兼任黨主席，這是黨內主流看法，既然很多人看好盧秀燕挑戰2028大位，那她明年就應參選黨主席。

蕭旭岑說，前總統馬英九並未私下就此議題跟他討論，可是，馬英九在2016年就主張選務與黨務合一的主張，這個想法到現在仍然沒有改變，「雖然昨天的談話是我的意見，不是馬前總統的意見，但我相信馬也會有相同的看法。」

蕭旭岑說，不只是盧秀燕，如果新北市長侯友宜或黨內其他人士有意競選2028年的總統，他也是相同的標準，都贊成這些人出來競選黨主席。   

蕭旭岑也再次重申，黨的聲譽、形象和總統候選人不可能分開，就像當年馬英九選黨主席，並提出「不統、不獨、不武」的路線，今天要選總統的人，當然要提出路線，但假如參選總統的人和黨的路線不一樣，不覺得有點尷尬？

蕭旭岑 馬英九

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