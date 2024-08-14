桃園以北AI廠不供電？ 國民黨批數據中心也要戰南北

台電董事長曾文生日前表示，桃園以北地區「不再核供5MW以上資料中心」，並表示高科技產業要到「支持電源開發的縣市發展」。國民黨今舉行記者會，嚴厲譴責台電大搞「重南輕北」，意圖獨厚綠營執政縣市，令人感到匪夷所思。國民黨並呼籲賴清德總統應到立法院國情報告，把供電問題說清楚講明白。

國民黨文傳會主委李彥秀、桃園市議員凌濤、新北市議員江怡臻、國民黨發言人楊智伃今上午舉行記者會。江怡臻指出，台電稱桃園以北設數據中心一律不核可供電，大家終於知道為什麼企業都往南發展！因為中央執政始終分顏色，嘴上說電廠電網不夠，實際是變相阻擋北部發展的機會。

李彥秀質疑，民進黨政府強調台灣不缺電，但北部缺電難道不是台灣缺電？賴政府上任時說未來要發展AI產業，但是否能穩定供電，絕對是產業決定投資重要的因素，現在變成產業要考慮哪裡有電才能去，這不是負責任的政府。

江怡臻表示，台電說桃園以北不給電，但民進黨新北市議員卻在議會要求侯友宜要爭取輝達等企業到新北設廠、設數據中心與研發中心。新北有非常好的條件，用地也準備好了，但數據中心不來新北的原因，原來不是用地問題，而是經濟部、台電、賴清德不給電，就是要電侯友宜、張善政、蔣萬安，刻意給北北桃臉色看。

凌濤指出，曾文生的發言形同「台電治國、政治配電」，國發會不用決定各地的產業的發展，交給台電就好了。台灣同島一命，台電的缺電理由竟然是區域的供電困難，在距離有限的狀況下還要戰南北、分縣市用電，讓全民感到匪夷所思。

凌濤表示，桃園龜山的科技產業鏈正開始發展，台電難道要打臉這些國際產業？輝達執行長黃仁勳也認為最好的資料或相關研發中心就在北部，台電根本是打臉這些國際大廠，試圖用政治力或法規來逼迫大廠去選擇縣市，這是民主國家發展經濟該有的作為嗎？

凌濤表示，依台電邏輯，桃園大潭電廠是台灣最大的發電廠，難道桃園可以要用最多的電？所有的資料中心、科技發展一定要在桃園？這是台電發起的南北矛盾。若看北部貢獻的用電產值，年用電每度產值北部是258.24，南部是122.96，以台電戰南北的標準，北部貢獻是南部的兩倍，所以北部可以做最多的經濟發展？

凌濤表示，賴清德總統之前召開氣候變遷委員會，說2028年要把台灣電網的韌性做到位，現在台電就說北部區域供電困難，請賴清德不用等到2028年，今天開始就積極改善北部電網用電韌性，不要影響整體台灣經濟發展。

楊智伃表示，賴清德總統近日說要採用先進核能，令人質疑這是民進黨神主牌大轉彎？還是台灣缺電的潛台詞？執政者如果真的把台灣當做一個整體，就不該透過政治刻意分化南北，應把台灣整體經濟以更務實穩定的方式規畫。