蕭旭岑勸盧秀燕選黨主席 盧不表態 藍：別害她

國民黨預計明年8、9月改選黨主席，台中市長盧秀燕被看好代表國民黨參選2028總統大選，但「燕子划水」，馬英九基金會執行長蕭旭岑接受媒體專訪表示，如國民黨想參選2028年總統的人，不選明年的黨主席，會重蹈2020、2024的模式。盧秀燕持續不表態，市府指出「不談市政以外的事」。

蕭旭岑受訪指出，「想選2028總統的人，不選明年的黨主席，還是會重蹈2020、2024的模式」主持人王淺秋回說「內行的就知道」，蕭也說「妳也經歷過」，王再嘆「完全清楚！」

盧秀燕今天上午忙著接見外賓，持續不表態。國民黨市黨部主委顏文正說，時間還早，而且盧秀燕目前只會談市政，談黨主席、2028總統大選都太早，她當務之急是做好市政，維持施政高滿意度，否則一有破口， 民進黨定會傾全之力打盧，議會即將開臨時會、定期會，更是要小心謹慎，「現在還是別害她！」