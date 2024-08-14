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經長郭智輝頻頻失言 李彥秀：卓榮泰須考慮是否適用

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
經濟部長郭智輝上任後頻頻失言，國民黨立委李彥秀表示，郭智輝是否適任經濟部長，賴清德總統與行政院長卓榮泰需要慎重考慮。圖／聯合報系資料照
經濟部長郭智輝上任後頻頻失言，國民黨立委李彥秀表示，郭智輝是否適任經濟部長，賴清德總統與行政院長卓榮泰需要慎重考慮。圖／聯合報系資料照

經濟部長郭智輝上任後頻頻失言，日前談及10月電價是否調漲時，稱若國會支持政府補撥台電一千億元，調漲機率就不高，跟行政院長卓榮泰昨日發言不同調，引發質疑。國民黨立委李彥秀表示，郭智輝是否適任經濟部長，賴清德總統與卓榮泰需要慎重考慮。

李彥秀表示，郭智輝上任至今不到三個月，但始終爭議不斷，連民進黨自家委員都看不下去，認為是「誤入叢林的小白兔」。農曆七月半都還沒到，郭智輝就與台電董事長曾文生頻頻以「調整工業與民生電價」恐嚇企業、威脅人民、情勒立院，唯恐天下不亂。

李彥秀指出，郭智輝不但放話「希望工業電價還有調漲的空間」，還威脅立院「如果通過千億撥補，九月就可以不調漲電價」，完全不顧卓榮泰6月在立院承諾「今年電價以穩定為主」。結果昨天郭智輝又被卓榮泰打臉，行政院定調「補貼台電與電價無關」、「相信電價審議委員會也會以民生安定為考量」。

「電價爭議只是一端。」李彥秀批評，郭智輝上任三個月看不到對於國家經濟整體的願景，頻頻失言，甚至不務正業當起股市名嘴，「要人民對股災有心理準備」，顯然，郭智輝是否適任經濟部長，賴清德與卓榮泰需要慎重考慮。

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