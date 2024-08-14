傳罷樑投票訂在謝國樑生日 蔣萬安預計本周末相挺固樑
民團發起的罷免基隆市長謝國樑行動，傳出若罷免案成立，投票日可能訂在10月5日，正好是謝國樑的49歲生日。台北市長蔣萬安今天被問及是否覺得太巧了？還有何時到基隆力挺？蔣萬安回應，只要是謝國樑需要，時間可以，他都非常願意給予支持。蔣再次強調，如果只是為政治操作提罷免，「為罷免而罷免，其實對民主有傷害。」
據了解，蔣萬安預計本周六將到基隆力挺謝國樑，其實原本7月下旬時，蔣萬安原本就排定要到基隆力挺謝國樑，當時因凱米颱風來襲取消，目前蔣萬安排定本周末將到基隆固樑。
對於目前罷免連署書正在基隆市選委會進行第二階段核對作業，中選會將在本周五開會審議，進入第三階段投票幾乎已成定局，不過投票日卻傳出剛好選在謝國樑生日當日，蔣萬安也被問是否覺得太巧合了？
蔣萬安說，大家也看到過去這1年半，謝國樑在基隆他所推動的一些政策，也確實讓基隆人感受到基隆變得更好、不一樣。所以他再次強調，如果只是為了政治操作所提的罷免，就為罷免而罷免，其實這樣子對民主有傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言