傳罷樑投票訂在謝國樑生日 蔣萬安預計本周末相挺固樑

民團發起的罷免基隆市長謝國樑行動，傳出若罷免案成立，投票日可能訂在10月5日，正好是謝國樑的49歲生日。台北市長蔣萬安今天被問及是否覺得太巧了？還有何時到基隆力挺？蔣萬安回應，只要是謝國樑需要，時間可以，他都非常願意給予支持。蔣再次強調，如果只是為政治操作提罷免，「為罷免而罷免，其實對民主有傷害。」

據了解，蔣萬安預計本周六將到基隆力挺謝國樑，其實原本7月下旬時，蔣萬安原本就排定要到基隆力挺謝國樑，當時因凱米颱風來襲取消，目前蔣萬安排定本周末將到基隆固樑。

對於目前罷免連署書正在基隆市選委會進行第二階段核對作業，中選會將在本周五開會審議，進入第三階段投票幾乎已成定局，不過投票日卻傳出剛好選在謝國樑生日當日，蔣萬安也被問是否覺得太巧合了？

蔣萬安說，大家也看到過去這1年半，謝國樑在基隆他所推動的一些政策，也確實讓基隆人感受到基隆變得更好、不一樣。所以他再次強調，如果只是為了政治操作所提的罷免，就為罷免而罷免，其實這樣子對民主有傷害。