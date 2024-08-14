民進黨5人角逐高雄市長初選刀刀見骨？許智傑：目前都很和諧
2026高雄市長選舉初選競爭白熱化，目前已有立法委員林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑及勞動部前部長許銘春表態參選。國民黨高市黨部主委柯志恩曾說，綠營初選一定都是刀刀見骨。許智傑今天在鳳山區參加活動時受訪表示，目前民進黨的人都一片和諧，「是國民黨以小人之心，度君子之腹」。
針對目前民進黨已有5人表態參選高雄市長，許智傑說，民進黨人才濟濟，大家都願意出來為高雄付出、奉獻，「我覺得這都很好，我們應該互相鼓勵，一起努力」。
對於柯志恩曾說綠營初選一定「刀刀見骨」，許智傑表示，現在民進黨的人都一片和諧，互相鼓勵、互相尊重，一起努力，民進黨沒有國民黨想像的那樣，「是國民黨以小人之心，度君子之腹」。
民進黨目前已有林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、許銘春5人有意爭取代表黨內提名參選下屆高雄市長，許智傑已掛出與陳其邁同框的「AI首都」看板。
國民黨挑戰下屆高雄市長選舉以立委、高雄市黨部主委志恩呼聲最高，柯志恩在今年7月中旬曾說，綠營初選一定是刀刀見骨，無論誰出線，都是非常大的挑戰。
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