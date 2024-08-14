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民進黨5人角逐高雄市長初選刀刀見骨？許智傑：目前都很和諧

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
立法委員許智傑今天上午出席在鳳山日照社福多功能中心舉辦的「爺奶月」開幕儀式。記者王勇超／攝影
立法委員許智傑今天上午出席在鳳山日照社福多功能中心舉辦的「爺奶月」開幕儀式。記者王勇超／攝影

2026高雄市長選舉初選競爭白熱化，目前已有立法委員林岱樺賴瑞隆邱議瑩許智傑及勞動部前部長許銘春表態參選。國民黨高市黨部主委柯志恩曾說，綠營初選一定都是刀刀見骨。許智傑今天在鳳山區參加活動時受訪表示，目前民進黨的人都一片和諧，「是國民黨以小人之心，度君子之腹」。

針對目前民進黨已有5人表態參選高雄市長，許智傑說，民進黨人才濟濟，大家都願意出來為高雄付出、奉獻，「我覺得這都很好，我們應該互相鼓勵，一起努力」。

對於柯志恩曾說綠營初選一定「刀刀見骨」，許智傑表示，現在民進黨的人都一片和諧，互相鼓勵、互相尊重，一起努力，民進黨沒有國民黨想像的那樣，「是國民黨以小人之心，度君子之腹」。

民進黨目前已有林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、許銘春5人有意爭取代表黨內提名參選下屆高雄市長，許智傑已掛出與陳其邁同框的「AI首都」看板。

國民黨挑戰下屆高雄市長選舉以立委、高雄市黨部主委志恩呼聲最高，柯志恩在今年7月中旬曾說，綠營初選一定是刀刀見骨，無論誰出線，都是非常大的挑戰。

立法委員許智傑今天上午出席「爺奶月」開幕典禮。記者王勇超／攝影
立法委員許智傑今天上午出席「爺奶月」開幕典禮。記者王勇超／攝影

林岱樺 民進黨 許智傑 許銘春 賴瑞隆 邱議瑩

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