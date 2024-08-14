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京華城案 民進黨：柯文哲應對涉嫌圖利出面講清楚

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢表示，關於京華城案，隨著時任的北市都發局官員、前北市副市長彭振聲，再到都審會委員，陸續被檢調約談，甚至彭振聲被以涉嫌重大遭限制出境，顯示整個京華城案涉嫌違法程度愈來愈高，柯文哲應出面給個交代。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢表示，關於京華城案，隨著時任的北市都發局官員、前北市副市長彭振聲，再到都審會委員，陸續被檢調約談，甚至彭振聲被以涉嫌重大遭限制出境，顯示整個京華城案涉嫌違法程度愈來愈高，柯文哲應出面給個交代。圖／民進黨提供

民進黨持續緊咬京華城案。民進黨發言人吳崢今天表示，隨著時任的北市都發局官員、前北市副市長彭振聲，再到都審會委員，陸續被檢調約談，甚至彭振聲被以涉嫌重大遭限制出境，顯示整個京華城案涉嫌違法程度愈來愈高，柯文哲應出面給個交代。

吳崢表示，整個京華城案就是先射箭再畫靶，一開始就已決定要幫助京華城取得都更獎勵，更用北市府的預算找相關專家來幫京華城解套，即使專家學者在會議上提出許多反對使用都更獎勵意見，柯文哲仍視若無睹，用最高行政首長的裁量權，一意孤行的將超過5000坪樓地板面積送給京華城的威京集團，難道這不是明目張膽的圖利？

台北市議員簡舒培表示，這起案件有兩個重點，第一，柯文哲的爛攤子「京華城案」、「北士科案」等偵辦調查，已經越來越接近核心，也就是當時最高行政首長柯文哲；第二，檢察官認為彭振聲涉嫌重大，卻能不羈押，代表彭在偵訊中，相當配合調查，身為當時最高首長，難道柯文哲還是不出面回應嗎？

吳崢表示，柯文哲過去說政治不難，找回良心就好，但除了政治獻金案，及擔任台北市長時圖利財團至今都交代不清楚；過去柯文哲也說，貪汙來自縱容，長官不可能不知情，如今彭振聲在京華城案已被列為重要關係人，柯文哲應該有責任出來向民眾說清楚。

彭振聲 柯文哲 民進黨

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