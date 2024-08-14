憂下次奧運全民又看不到 葉元之呼籲組奧運轉播國家隊

巴黎奧運正式落幕，台灣觀看奧運轉播需付費引發議論。國民黨立委葉元之今與台藝大廣電系教授 賴祥蔚、文化大學新聞系教授莊伯仲舉行記者會。葉元之拋出訴求，希望下次奧運，政府可仿照其他國家做法，買下轉播權，跟各個平台合作，組成「奧運轉播國家隊」。

本次巴黎奧運轉播無法令全部人隨時觀看，也讓奧運賽事蒙上一層政治味。

葉元之說，政府既然補助8000萬代表希望大家看奧運，為何花了錢還看不到比賽，這才是需要檢討部分。下次奧運甚至是重要運動賽事，應由國家直接出錢買下轉播權，奧運轉播權利金約5億左右，政府沒有很窮，光是補助台劇《零日攻擊》就補助1億多，到底是看奧運的人多還是看《零日攻擊》的人多？

葉元之也說，5億不要當作是支出，應當作投資，例如香港、日本等連續很多屆都是國家出錢把轉播權買下，因發現回收效益較高。台灣有發行運彩，運彩公司現在貢獻給運動發展基金超過400億，從運動發展基金拿5億出來買轉播權，運動風氣會提升，也會刺激買氣，買的人多回饋更多，也會刺激運動商品消費或觀光等，也讓選手得到更多關注。盼奧運可以仿照其他國家做法，買下轉播權，跟各個平台合作，組成「奧運轉播國家隊」，進入到每個家庭的客廳，隨時隨地可以幫奧運選手加油。

莊伯仲說，5億奧運轉播權利金事實上很便宜，根據他查到IOC資料，上屆東京奧院，國際奧委會收入76億美元，裡面有61%是賽事轉播，30%是廠商贊助，9%是其他收入，各國將轉播權利金視為最高機密而不輕易揭露。

莊伯仲表示，下一次的洛杉磯奧運解方很簡單，政府要做更多，業界更團結努力，新加坡、香港、中國大陸等地可免費收看，前提是靠廣告和電子商務來補； 業界要更團結，單獨一家競標壓力太大，最好方式是合組聯盟，並由一家業者出面競標，假設轉播權利金5億，政府補助2億5000萬元，能夠找到10家同業，由一家業者出面去競標，各家分攤成本僅2500萬，更多家又更便宜，可按照轉播賽事的熱門程度跟轉播時段的分配多寡，來決定攤派的金額。

賴祥蔚說，奧運轉播不只是娛樂賽事轉播，這牽扯到的是政府重不重視，強國必先強種。他肯定愛爾達虧錢都要轉播奧運，愛爾達再轉播，有一部分成本轉嫁給中華電信，也是賠錢，這該是政府做的事，但中華電信扛了下來。愛爾達拿到轉播後，再轉播是否有做到公開透明以及公平。

賴祥蔚舉英超轉播為例，英國通訊管理局（Ofcom）曾做成決議，針對英超的重要精彩賽事而獲得轉播權的機構，再轉播時必須針對優質節目，一定要再轉播，要做到公開透明。任何人獲得英超轉播權，轉播之後，必須提交報告，授權再轉播是否做到公開透明。