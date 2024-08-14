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影／數據中心也要戰南北？國民黨：台灣缺電的證明
國民黨中央黨部上午舉行「數據中心也要戰南北？台電戳破供電穩定謊言氣球！」記者會，質疑台電公司日前宣布，如果數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電一律不核准供電，建議廠商宜往桃園以南地區設置。國民黨文傳會主委李彥秀表示，這就是台灣缺電的證明，並抨擊賴政府供電分顏色、戰南北，該黨要求賴清德總統赴立法院國情報告說明。
李彥秀表示，國家供電政策不應該戰南北，更不可以分顏色，民進黨先前說2030年之前台灣供電沒有問題，馬上就被台電打臉，產業界拿幾十億、上百億投資設廠，評估地點必須考慮所有的負面因素，尤其AI等高科技產業有其聚落特性，如今賴政府卻要求產業界逐電設廠。
國民黨桃園市議員凌濤則表示，過去說台灣是同島一命，如今由於區域供電困難，賴政府竟然要戰南北、分縣市用電，令人匪夷所思，美國AI產業龍頭輝達公司執行長兼創辦人黃仁勳已經表態稱，台灣最好的研發中心地點就在北部相關區域，台電此舉根本就是在打臉國際大廠，或試圖以政治力逼迫國際大廠選擇地區。
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