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政治獻金到京華城案相信柯文哲清白？蔣萬安1句話回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席「好孕2U、有禮真好」周年記者會。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安今天出席「好孕2U、有禮真好」周年記者會。記者曾學仁／攝影

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷政治獻金申報疑雲，還有京華城等三大案，台北市長蔣萬安今天也被問到，是否相信柯文哲的清白？蔣萬安表示，「一切尊重檢調調查、毋枉毋縱」，他知道監察院也已經要來釐清相關事實與真相，就是一切把事實說清楚，還原真相、毋枉毋縱。

由於京華城案的高容積率840％爭議，有議員提出，若檢調起訴柯文哲，應該要先停工，並且成立專案小組追回公共利益部分？蔣萬安說，北市府的立場就是全面配合檢調，不管監察院、檢調都有來索取資料及約談，政風處一定全面配合，希望盡快釐清真相，還原事實，毋枉毋縱。

蔣萬安也被問到，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑昨說，柯文哲身陷這些案子，國民黨千萬哀矜勿喜，因為藍白目前在立法院是合作的在野黨，一旦柯文哲成為「宋楚瑜第二」，未來若柯文哲重傷，對國民黨絕非好事。對此，蔣僅表示，一切就是尊重檢調的調查，就是一切把事實說清楚，還原真相、毋枉毋縱。

蔣萬安今天上午出席好孕專車上路一周年成果記者會，對於柯文哲的政治獻金申報疑雲、還有京華城容積率暴增到840％爭議。蔣萬安說，對於京華城案，北市府的立場就是全面配合檢調，不管是監察院、檢調都有來索取相關資料約談，政風處也一定是全面配合，希望盡快釐清真相，還原事實，毋枉毋縱。

媒體也問蔣萬安，北市政風處會來約談柯文哲嗎？蔣說，北市政風處都會依照相關程序與規範來進行，檢調也持續跟政風保持聯繫，調閱相關資料，政風處都全力配合。對於有議員認為現在關鍵就是彭振聲是否轉汙點證人？蔣說，北市府都會依照程序、相關規定，也尊重檢調的調查。

柯文哲 蔣萬安

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