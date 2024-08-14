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電信網路詐欺猖獗 監察院調研報告要求行政院重視

中央社／ 台北14日電

電信網路詐欺損害民眾生命財產，造成國安危機。監察院日前通過監委所提的防治電信網路詐欺調研報告，指出門號核配浮濫、數位平台治理、人頭帳戶、虛擬貨幣制度等問題，促請行政院評估改善相關缺失。

監委賴鼎銘、范巽綠、趙永清、葉宜津、林文程、賴振昌、王麗珍今天透過新聞稿表示，監察院交通及採購委員會，體切社會對電信網路詐欺防治不力的批評，因此啟動「政府防制電信網路詐欺之對策與檢討」通案性案件調查研究。

監委指出，監察院交通及採購委員會、內政及族群委員會、財政及經濟委員會、教育及文化委員會、外交及國防委員會、司法及獄政委員會聯席會議昨天已通過調查研究報告，將促請行政院確實評估改善相關缺失。

監委提到，政府雖陸續制定「打詐綱領1.0」及「打詐綱領1.5」，惟至民國112年電信網路詐欺案件數量仍突破2萬件歷史新高，情勢不容樂觀。綜觀國內尚有門號核配浮濫、數位平台治理制度亟待建立、人頭帳戶仍待有效控管、虛擬貨幣制度有待健全，建議行政院持續積極檢視行政面稍嫌薄弱環節，透過上游清源防制提高整體打詐綜效。

監委透露，行政院雖已動員16個部會推動識詐措施，但詐騙技術不斷推陳出新，影響範圍幾乎擴及全民，因此識詐工作需要全國上下團結一心，與民間公司、社團、宗教團體、社區組織合作，推動各項識詐作為，並建議政府導入「公私協力」及「循證治理」概念，提升識詐效果。

監委強調，詐騙集團目的不外乎取得金錢，因此金流管制及洗錢防制措施實屬打詐政策核心，但第三方支付的虛擬帳號，因審核較寬鬆已成為詐騙工具，虛擬貨幣去中心化、高度匿名及快速跨境移轉等特性，已成為詐騙集團詐欺洗錢犯罪工具。

監委指出，政府雖已陸續修訂並強化管理措施，但相關措施成效仍待檢視，政府除應積極分析後續執行成效，並滾動式檢討相關法規疏漏。

監察院 詐欺 詐騙集團

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