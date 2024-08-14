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柯建銘缺席朝野協商 韓國瑜：像酸辣湯少了胡椒
針對考試委員及 NCC委員人事同意權案，立法院長韓國於今天邀集朝野協商，討論是否舉行臨時會處理人事同意權案，不過，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘，今天都罕見缺席協商。韓國瑜會中還特別點名，柯建銘總召怎麼不在現場，特別還念柯總召，感覺像酸辣湯少了胡椒的感覺。
柯建銘跟傅崐萁罕見同時缺席朝野協商，韓國瑜於協商一開始表示，傅崐萁因重孝在身，另外柯建銘身體非常不舒服，因此兩位總召今都請假。民進黨團幹事長吳思瑤補充說明，柯建銘到昨晚都還是希望出席協商，但今早仍感覺身體不適，這是柯建銘參加近千場協商以來，第一次請假。
面對柯建銘缺席協商，韓國瑜打趣地形容，特別懷念柯總召，感覺像酸辣湯少了胡椒的感覺，這是柯建銘30年來第一次缺席朝野協商，想必在電視機前一定非常著急。
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