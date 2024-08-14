快訊

竹北貴族托嬰中心爆虐嬰 罵幼兒是屎、綁椅上不給水喝

假帳爭議連環爆都指向自己人 柯文哲搶救人設如何出招

拜登退選藏內幕 裴洛西如何展「權力的藝術」起關鍵？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯建銘缺席朝野協商 韓國瑜：像酸辣湯少了胡椒

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商，討論考試委員及 NCC委員人事同意權案如何處理事宜，國民黨團總召傅崐萁（右）與民進黨團總召柯建銘（左）罕見同時缺席。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商，討論考試委員及 NCC委員人事同意權案如何處理事宜，國民黨團總召傅崐萁（右）與民進黨團總召柯建銘（左）罕見同時缺席。圖／聯合報系資料照片

針對考試委員及 NCC委員人事同意權案，立法院長韓國於今天邀集朝野協商，討論是否舉行臨時會處理人事同意權案，不過，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘，今天都罕見缺席協商。韓國瑜會中還特別點名，柯建銘總召怎麼不在現場，特別還念柯總召，感覺像酸辣湯少了胡椒的感覺。

柯建銘跟傅崐萁罕見同時缺席朝野協商，韓國瑜於協商一開始表示，傅崐萁因重孝在身，另外柯建銘身體非常不舒服，因此兩位總召今都請假。民進黨團幹事長吳思瑤補充說明，柯建銘到昨晚都還是希望出席協商，但今早仍感覺身體不適，這是柯建銘參加近千場協商以來，第一次請假。

面對柯建銘缺席協商，韓國瑜打趣地形容，特別懷念柯總召，感覺像酸辣湯少了胡椒的感覺，這是柯建銘30年來第一次缺席朝野協商，想必在電視機前一定非常著急。

傅崐萁 柯建銘 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

藍委挺盧業中任民主基金會執行長 與韓國瑜一起揭黑幕

【重磅快評】對盧業中不放心 還是解不開韓國瑜心結？

柯建銘指韓國瑜為藍白毀憲亂政負責 葉元之駁：你才是

影／柯建銘稱舉手表決違憲 黃國昌：非常荒謬

相關新聞

柯文哲政治獻金案 檢調搜索木可公司並赴柯辦調資料

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署日前發函監察院調閱申報資料，檢方為保全證據，昨天緊急調集調查局北機站...

柯建銘缺席朝野協商 韓國瑜：像酸辣湯少了胡椒

針對考試委員及 NCC委員人事同意權案，立法院長韓國於今天邀集朝野協商，討論是否舉行臨時會處理人事同意權案，不過，國民黨...

考委人事案卡關恐影響國考？ 考試院明院會說分明

民進黨立法院黨團提議就考試委員人事案、NCC委員人事案是否召開臨時會，進行協商，今日立法院長韓國瑜召集各黨團，商議是否要...

台南慰安婦銅像無處去 馬英九喊話「給個容身之處」

今天是國際慰安婦紀念日，前總統馬英到台南市慰安婦銅像前參加紀念活動時，與立委謝龍介喊話市長黃偉哲，指銅像放置的期限已到，...

桃園以北數據中心不供電 張善政怒批曾文生干預產業設廠

台電董事長曾文生日前表明，數據中心申請用電量5MW以上，若設在桃園以北，台電一律不核准供電。桃園市長張善政今天質疑，中央...

奧運轉播由政府買下分包？ 張廖萬堅：可以討論

巴黎奧運落幕，中華奧運代表團獲得2金5銅佳績，不過奧運過程中，不少民眾抱怨看不到賽事轉播。教育部次長張廖萬堅今天表示，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。